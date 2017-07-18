В Петербурге пройдет концерт-вечер памяти Евгения Евтушенко

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

18 июля Евтушенко должен был отметить свое 85-летие. В его юбилейных планах были творческие встречи, большой юбилейный фестиваль, презентация нового сборника, но 1 апреля поэта не стало.

«Одно из последних пожеланий Евгения Александровича было, чтобы все запланированные программы состоялись и без него. Творческий коллектив, работавший с Евтушенко над последним гастрольным туром по России в 2015 году, выполнил последнюю волю поэта», — говорится в сообщении.

На вечере «Поэт в России — больше, чем поэт» зрители смогут не только услышать любимые строки и песни поэта, но и увидеть эксклюзивные видеозаписи, ранее не демонстрировавшиеся на экране.

В программе примут участие: Светлана Крючкова, Иван Краско, Ирина Мазуркевич, Александр Галибин, Сергей Барковский, Олег Погудин, Альберт Асадуллин, Наталья Удалова, Евгений Энгельгардт и другие.