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01:40 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пройдет концерт-вечер памяти Евгения Евтушенко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Концерт-вечер «Поэт в России — больше, чем поэт», приуроченный к 85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко, пройдет во вторник на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, сообщают организаторы.

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18 июля Евтушенко должен был отметить свое 85-летие. В его юбилейных планах были творческие встречи, большой юбилейный фестиваль, презентация нового сборника, но 1 апреля поэта не стало.

«Одно из последних пожеланий Евгения Александровича было, чтобы все запланированные программы состоялись и без него. Творческий коллектив, работавший с Евтушенко над последним гастрольным туром по России в 2015 году, выполнил последнюю волю поэта», — говорится в сообщении.

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На вечере «Поэт в России — больше, чем поэт» зрители смогут не только услышать любимые строки и песни поэта, но и увидеть эксклюзивные видеозаписи, ранее не демонстрировавшиеся на экране.

В программе примут участие: Светлана Крючкова, Иван Краско, Ирина Мазуркевич, Александр Галибин, Сергей Барковский, Олег Погудин, Альберт Асадуллин, Наталья Удалова, Евгений Энгельгардт и другие.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе «Братская ГЭС», «Бабий Яр», «Коррида», «Под кожей статуи Свободы». Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.

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