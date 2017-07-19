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00:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Доктор Кто»: от Уильяма Хартнелла до Джоди Уитакер

Доктор Кто Питера Капальди передал свою звуковую отвёртку Джоди Уитакер, которая станет 13-м Доктором и первой женщиной, сыгравшей знаменитого телевизионного Повелителя Времени. Сколько было Докторов и кто их играл?

До нее этот образ создавала длинная череда талантов — исключительно мужских.

Уильям Хартнелл был первым актером, игравшим с 1963 пo 1966 гг. Доктора в этом научно-фантастическом сериале Би-би-си.

Хартнелл до этого снялся в британском ситкоме The Army Game («Армейская игра») и в фильме 1958 года «Так держать, сержант!» — первом из серии «Так держать…». В 1975 году его не стало.

Когда из-за проблем со здоровьем Хартнелл вынужден был отказаться от этой роли, то Доктор Кто впервые переродился в Патрика Траутона.

Взъерошенный и эксцентричный Траутон провел три года в путешествиях во времени и пространстве, пока в 1969 году не оставил эту роль.

Когда стильный Джон Пертви стал третьим Доктором, то зрители впервые увидели этого путешественника во времени в цвете.

Его срок длился с 1970 по 1974 гг, и за этот период Повелитель Времени был сослан на Землю и начал работать с организацией ЮНИТ [United Nations Intelligence Taskforce — разведгруппа Объединенных Наций].

В этот же период в сериале появился ставший популярным впоследствии сюжетный ход, когда вместе с действующим Доктором по ходу действия появляется один из прежних Докторов, а то и несколько.

В 10-м сезоне (1972−73 гг.) в серии «Три Доктора» к Пертви примкнули Патрик Траутон и Уильям Хартнелл, для которого это появление на экране оказалось последним.

Когда в 1974 году Пертви оставил эту роль, ему на смену пришел Том Бейкер. Он оставался в этой роли дольше всех прочих.

Кудрявый, с низким голосом в неизменно длинном шарфе Бейкер за свои семь долгих лет в Тардисе заработал себе целую армию фанатов, которые дико обрадовались, увидев его снова в 2013 году в специальном, юбилейном выпуске в 50-ую годовщину выхода первой серии.

На смену Бейкеру в 1981 году пришел Питер Дэвисон, создавший совершенно иной, мальчишеский, образ пятого по счету Доктора.

На эпоху Дэвисона пришлась 20-ая годовщина сериала, которую отметили специальным, полнометражным эпизодом, где также появились Джон Пертви и Патрик Траутон.

Первый Доктор тоже возник на экране, где покойного Уильяма Хартнелла сыграл Ричард Херндалл.

Том Бейкер предпочел не показываться в эпизоде 1983 года «Пять Докторов», поэтому там были использованы отснятые ранее, но не попавшие в конечный материал куски.

Такая же увёртка потребовалась во время фотосессии для этого эпизода, где Херндаллу, Дэвисону, Пертви и Траутону компанию составил не очень убедительный манекен Бейкера.

Уход Дэвисона в 1984 году распахнул дверь для еще одного Бейкера, который стал за штурвал путешествующей во времени полицейской будки.

Колин Бейкер (не являющийся родственником Тома) провел в роли менее трех лет из-за приостановки съемок на полтора года.

Несмотря на то, что у Колина Бейкера было не так уж много времени, чтобы насладиться всеми прелестями этих временных путешествий, он все-таки получил шанс встретиться с одним из своих предшественников, когда в 1985 году в сериал в третий раз вернулся Патрик Траутон — это было его последнее возвращение в роль Доктора Кто. Годы спустя его сыновья Дэвид и Майкл появятся в этой роли.

Шотландский актер Сильвестр Маккой в 1987 году принял у Колина Бейкера бразды и играл Доктора до того момента, пока показ сериала не приостановили в 1989 году.

Майкл Грейд, бывший в те годы выпускающим редактором на телеканале BBC One, не был поклонником этого сериала, который стал выглядеть несколько банальным и затасканным, особенно на фоне более популярных боевиков и триллеров.

В 1996 году была предпринята попытка возродить «Доктора Кто» за океаном — в Америке — в виде полнометражного телефильма, где в главной роли снялся Пол Макганн.

Была надежда, что успех этого фильма приведет к съемкам новой телесерии, но этому не суждено было осуществиться, и срок Макганна в образе Доктора оказался самым коротким.

Наконец в 2005 году «Доктор Кто» возродился в амбициозный, хорошо финансируемый проект, которым он является до сих пор. Он явил миру нового Доктора в виде Кристофера Экклстона.

К разочарованию многих этот английский актер решил сняться только в одном сезоне. О его уходе было объявлено буквально через несколько дней после показа первого эпизода с его участием.

На смену Экклстону пришел Дэвид Теннант. Первый эпизод с ним — «Рождественское нашествие» — был показан в эфире Би-би-си в Рождество 2005 года.

Живость и привлекательность этого актера снискала ему в этой роли множество поклонников, однако в 2010 году он распрощался с Тардисом.

Нашествие молодых Докторов продолжилось с приходом Мэтта Смита, которому было всего 27 лет, когда он дебютировал в 11-ой реинкарнации Повелителя Времени.

Он оставался в этом образе четыре года, и на его срок пришлась 50-ая годовщина сериала, а также значительно укрепилась его популярность.

50-ая годовщинав 2013 году была отмечена полнометражным фильмом «День Доктора», где к Матту Смиту примкнул в образе предыдущего Доктора Дэвид Теннант.

В этом фильме также появилась ранее неизвестная реинкарнация Доктора — Военный Доктор, которого сыграл сэр Джон Херт.

Питер Капальди с универсумом Доктора Кто был знаком не понаслышке, когда в 2013 году его пригласили на главную роль. Во-первых, он был старым поклонником этого сериала, во-вторых, появился в одном из его эпизодов в 2008 году, а в-третьих, сыграл в спин-офф «Доктора Кто» — британском сериале «Торчвуд».

Его острый, пристальный взгляд и орлиный профиль сразу, с первого эпизода нового сезона 2014 года, привнесли в образ особую экспрессию и зрелость.

В одной из самых последних серий компанию Капальди составил «прообраз» Доктора, которого сыграл Дэвид Брэдли. Брэдли также появится в специальном, рождественском, выпуске «Доктора Кто» в конце нынешнего года.

Поклонники сериала с радостью приветствовали возвращение Брэдли после того, как он заместил покойного Уильяма Хартнелла в эпизоде 2013 «Приключения во времени и пространстве».

Джоди Уитакер недавно была объявлена как 13-ая по счету Доктор и первая женщина-исполнительница этой роли.

Она появится в рождественском эпизоде этого года, где также возродится и Доктор Кто Питера Капальди.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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