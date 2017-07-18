Логотип со взлёткой появился у Железнодорожного района Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги конкурса на разработку слогана и логотипа Железнодорожного района к юбилею — 80 лет со дня его образования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего горожане прислали 19 работ.

Что касается слогана, то в нём должно было упоминаться словосочетание «Железнодорожный район», он должен был быть кратким, легко запоминаться, быть оригинальным, а также прямым, без двоякого толкования. Логотип должен состоять из текста и графики, иметь официальный стиль и выражать индивидуальность района.

«На городской конкурс отправили 10 слоганов и 9 эскизов логотипов. Лучшим слоганом признали вариант хабаровчанки Александры Поротовой: “Район Железнодорожный прекрасный и надежный!”. Что касается логотипа, то пока мы не можем его обнародовать. Но победитель конкурса есть — это Юлия Кузан. Её эскиз будет дорабатывать профессиональный дизайнер. На предоставленном эскизе указаны юбилейная дата и дата основания района, также восьмёрка в виде взлётной полосы, которая обозначает целеустремлённость, процветание, самолёт на ней — движение района. Впереди доработка. Думаю, на логотипе должен быть обозначен и железнодорожный транспорт. Хотим привести всё в единство. Как только доработаем логотип, выставим его на всеобщее обозрение», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заведующая сектором по организационно-методической работе комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом Анжелика Черноусова.