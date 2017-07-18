Получай: в центре Владивостока наказали водителя, перегородившего мусорку

Источник: Восток Медиа

В центре приморской столицы водителя джипа неизвестные решили проучить за некультурную парковку. На крышу внедорожника приморцы положили пакет с мусором, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в центре приморской столицы в районе улицы Адмирала Фокина. Водитель Isuzu Bighorn припарковался так, что перегородил проход к мусорным контейнерам, расположенным рядом. Однако за своё неуважение автомобилисту пришлось поплатиться. Неизвестные решили проучить автохама и, судя по всему, не пробираясь к мусорным бакам, оставили пакет с отходами на крыше внедорожника.

Подобный вариант борьбы с неуважением на дорогах краевого центра — обычное дело. Автомобилисты нередко вынуждают пешеходов проявлять своё недовольство, а вторые в свою очередь иногда крайне изобретательно реагируют на подобное хамтсво.