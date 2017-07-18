Три школьницы представили Хабаровский край на лесной смене в «Орленке»

Хабаровский край представили победительницы экологических конкурсов из лесничества «Муравейчик» Эльвира Королева, Виктория Салахова и Юлия Ивашина. На протяжении 21 дня они вместе с другими активистами знакомились с основами лесоводства, участвовали в тематических мастер-классах, экскурсиях и соревнованиях. Также им удалось посетить концерт и посмотреть праздничный салют в честь дня рождения «Орленка». На смене девочки проявили себя в конкурсе макетов «Эмблемы движения “Школьные лесничества”», за свою работу они получили приз.