Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Сериал помог итальянке спасти жизнь отца
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
США помогают Киеву готовить наступление в Донбассе - эксперт
«Кузькина мать» Кадырова испугала НАТО - СМИ
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
03:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Три школьницы представили Хабаровский край на лесной смене в «Орленке»

Три юные жительницы села Софийское приняли участие в первой тематической смене для членов школьных лесничеств «Лесной подрост». Она прошла в детском центре «Орленок» и объединила 170 подростков из сорока регионов России, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства региона.

Хабаровский край представили победительницы экологических конкурсов из лесничества «Муравейчик» Эльвира Королева, Виктория Салахова и Юлия Ивашина. На протяжении 21 дня они вместе с другими активистами знакомились с основами лесоводства, участвовали в тематических мастер-классах, экскурсиях и соревнованиях. Также им удалось посетить концерт и посмотреть праздничный салют в честь дня рождения «Орленка». На смене девочки проявили себя в конкурсе макетов «Эмблемы движения “Школьные лесничества”», за свою работу они получили приз.

Смена «Лесной подрост» завершилась трехдневным съездом школьных лесничеств. В детском центре собрались 64 руководителя объединений из 50 регионов страны. Они рассказали о своей деятельности, обменялись опытом и подготовили резолюцию. В этом документе делегаты отразили основные задачи, стоящие перед участниками движения школьных лесничеств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
К ремонту дворов по программе «Городская среда» приступили в Хабаровском крае
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
Экс-генерал МВД получил семь лет по делу о «золотых парашютах»
СМИ: Кисляк переедет в Совет Федерации после возвращения из США
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь