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03:29 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке прошла открытая тренировка перед «Гонкой Героев». Видеорепортаж Дениса Ивлева

Настоящие испытание тела и духа прошли инструкторы и потенциальные участники «Гонки Героев». На пляже ДВИМУ они провели открытую многофункциональную тренировку. Спортсмены в прямом смысле слова ходили друг по другу, испытывая на прочность мышцы своих партнеров.

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— Благодарю я всех богов за мой непокоренный дух!

А ведь даже это упражнение — не самая сложная часть тренировки. Отжимания, бег и перекаты по грязному песку и на десерт — пробежка по пояс в морской воде. Себя и уж тем более свои вещи тут не жалеет никто. Особенно привыкли к таким испытаниям инструкторы «Гонки Героев».

Организаторы «Гонки Героев» сделали приближенную по экстремальности тренировку предстоящего забега «Новая высота». Он пройдет в арт-парке Штыковские пруды 22 июля. Испытать свои способности смогут люди с любой подготовкой, нужно лишь желание.

Александр Лагоша, организатор «Гонки Героев»: «Пройдут все. Главный вопрос кто и какие для себя ставит амбициозные цели. Кто-то будет обходить препятствия. Кто-то все будет пробовать пройти. Поэтому уровень подготовки разный».

Пока организаторы «Гонки Героев» ждут новых участников, те, кто уже твердо решил покорить «Новую высоту» активно готовятся, чтобы получить от предстоящей гонки как можно больше позитивных эмоций и адреналина.

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