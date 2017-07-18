Во Владивостоке прошла открытая тренировка перед «Гонкой Героев». Видеорепортаж Дениса Ивлева

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/q-GHXM9nuO0?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

— Благодарю я всех богов за мой непокоренный дух!

А ведь даже это упражнение — не самая сложная часть тренировки. Отжимания, бег и перекаты по грязному песку и на десерт — пробежка по пояс в морской воде. Себя и уж тем более свои вещи тут не жалеет никто. Особенно привыкли к таким испытаниям инструкторы «Гонки Героев».

Организаторы «Гонки Героев» сделали приближенную по экстремальности тренировку предстоящего забега «Новая высота». Он пройдет в арт-парке Штыковские пруды 22 июля. Испытать свои способности смогут люди с любой подготовкой, нужно лишь желание.

Александр Лагоша, организатор «Гонки Героев»: «Пройдут все. Главный вопрос кто и какие для себя ставит амбициозные цели. Кто-то будет обходить препятствия. Кто-то все будет пробовать пройти. Поэтому уровень подготовки разный».