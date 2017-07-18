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03:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Открытие рыцарского замка в хабаровском парке «Северный» отложили почти на год

Сейчас пострадавшее от огня сооружение восстанавливают строители.

Источник: Губерния онлайн

Открыть рыцарский замок в парке «Северный» в 2017 году, скорее всего, не получится. Сдать его планируют в конце следующей весны. Об этом журналистам рассказал директор парка Сергей Галахов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, что 6 июля недостроенный замок загорелся — огонь уничтожил одну из башен, а также стену и крышу постройки.

«Причины возгорания еще не установлены. Строители трудятся ежедневно, почти все закончили, — комментирует Сергей Галахов. — Но вероятно, что открыть рыцарский замок этим летом не получится. Скорее всего, его сдадут ко Дню города».

Кроме рыцарской крепости в парке появится большая площадка для семейного отдыха: скалодром, веревочный парк, детские развлекательные и спортивные комплексы, а также фудкорты.

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