Открытие рыцарского замка в хабаровском парке «Северный» отложили почти на год

Источник: Губерния онлайн

Открыть рыцарский замок в парке «Северный» в 2017 году, скорее всего, не получится. Сдать его планируют в конце следующей весны. Об этом журналистам рассказал директор парка Сергей Галахов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, что 6 июля недостроенный замок загорелся — огонь уничтожил одну из башен, а также стену и крышу постройки.

«Причины возгорания еще не установлены. Строители трудятся ежедневно, почти все закончили, — комментирует Сергей Галахов. — Но вероятно, что открыть рыцарский замок этим летом не получится. Скорее всего, его сдадут ко Дню города».