Вольное движение на скрытой от общего потока улице Запарина в центре Хабаровска ограничили

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Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Коммунальщики ограничили движение на закрытой на время ремонта теплотрассы улице Запарина в центре Хабаровска. Сейчас на тесном «пятачке» в центре дороги восемь люков, ограждение и тревожные красно-белые ленты, сообщает корр. ИА AmurMedia.

С 3 июля перекрытая улица Запарина живет своей счастливой обособленной жизнью: нет бесконечного потока машин, не слышно гудков машин, нет нервничающих водителей. Машины пересекают улицу и паркуются где хотят, плавно и спокойно спускаются, поднимаются, ныряют во дворы.

Видимо, чтобы придать драйву этому мирному существованию, коммунальные службы движение ограничили, добавив на участке в центре улицы покрытых ржавчиной люков. Теперь вздумавших погонять водителей на спуске с улицы Ленина встречает строгая «рамка» из 8 люков с ограждением и засохшая тополиная ветвь.

Надо отметить также, что в связи с закрытием улицы Запарина соседним улицам срочно пришлось перестраиваться. Основной удар приняла на себя до этого тихая и малозаметная улица Фрунзе. Теперь же по ней бодро верх-вниз гоняют авто.

Сквозные дворы также стали полноценной частью дорожного движения, по ним течет автомобильный поток, и некоторые водители даже исхитряются лихачить, что тоже вряд ли радует живущих в этих домах.

К счастью, ждать им осталось не так уж долго. Энергетики обещают закончить ремонт к началу августа.

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