На юге Хабаровского края из-за дождей усилят мониторинг рек

Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 18 июля и до конца месяца в Хабаровском крае прогнозируются дожди различной интенсивности. На горных реках могут начаться паводки.

«Губернатор края Вячеслав Шпорт поручил усилить мониторинг малых рек южных и центральных районов в связи с прогнозом. Спасатели организуют ежесуточный контроль за уровнями воды», — говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, мониторинг усиливают в Хабаровском, имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском районах, а также южных территориях. Сейчас вода прибывает на реках Тунгуска, Бурея и Кур. Подтоплена пойма, но угрозы хозяйственным объектам нет.