Музей техники на Садгороде заполучил двигатель «небесного тихохода»
Части довоенного самолёта попадут в экспозицию нового павильона.
Части довоенного самолёта попадут в экспозицию нового павильона.
Музей «Техника ХХ века в Приморском крае» на минувшей неделе получил неожиданный подарок от одного из жителей Партизанского района: детали самолёта У-2, известного всем по фильму «Небесный тихоход».
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью музея Юрий Морозов, даритель пожелал остаться неизвестным и не стал раскрывать историю останков самолёта.
«Шасси погнуты, из чего можно сделать вывод, что самолёт совершил жёсткую посадку, — предположил Юрий Морозов. — Восстановить двигатель, конечно, уже не удастся, но мы очистим его от ржавчины, обработаем составом против коррозии и в сентябре выставим в новом павильоне.».
У-2, один из наиболее массовых довоенных советских самолётов конструкции Николая Поликарпова создавался как
Открытие нового павильона в музее на Садгороде планируется приурочить ко Дню танкиста, ежегодно отмечаемому членами