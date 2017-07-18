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05:18 (мск), источник: Восток Медиа

Музей техники на Садгороде заполучил двигатель «небесного тихохода»

Части довоенного самолёта попадут в экспозицию нового павильона.

Музей «Техника ХХ века в Приморском крае» на минувшей неделе получил неожиданный подарок от одного из жителей Партизанского района: детали самолёта У-2, известного всем по фильму «Небесный тихоход».

Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» специалист по связям с общественностью музея Юрий Морозов, даритель пожелал остаться неизвестным и не стал раскрывать историю останков самолёта.

«Шасси погнуты, из чего можно сделать вывод, что самолёт совершил жёсткую посадку, — предположил Юрий Морозов. — Восстановить двигатель, конечно, уже не удастся, но мы очистим его от ржавчины, обработаем составом против коррозии и в сентябре выставим в новом павильоне.».

У-2, один из наиболее массовых довоенных советских самолётов конструкции Николая Поликарпова создавался как учебно-тренировочный биплан, но широко использовался в санитарной и почтовой службах, на сельскохозяйственных работах, а в Великую Отечественную войну даже примерил на себя роль легкого ночного бомбардировщика. Созданный в 1928 году, этот самолёт впервые был оснащён серийным двигателем отечественной разработки — звездообразным М-11 конструкции Аркадия Швецова. Именно этот двигатель и станет теперь музейным экспонатом.

Открытие нового павильона в музее на Садгороде планируется приурочить ко Дню танкиста, ежегодно отмечаемому членами военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае». Праздник намечен на 10 сентября.

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