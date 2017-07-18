Коваленко: Закон против хабаровских и других живодеров не принимают из-за разногласий

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Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Законопроект, который защитил бы от появления новых «хабаровских живодерок», откладывается из-за разногласий в среде зоозащитников. Общество не может договориться, какая версия документа им больше нужна, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель общественной организации «Зоозащиты-ДВ» Наталья Коваленко.

Согласно официальному сайту Государственной думы, рассмотрение законопроекта об ответственном обращении с животными было в очередной раз перенесено. Такое решение вызвало негатив у многих зоозащитников, организовавших флэшмоб в поддержку закона.

По мнению председательницы «Зоозащиты-ДВ» Натальи Коваленко, активистам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти единство в своих рядах.

— Дело в том, что предлагалось два текста закона. Один разрабатывал депутат Панов, но этот вариант не устраивал зоозащитников Москвы, потому что они считали, что он недостаточно полный, по сравнению с законом, разработанным Минприроды. А другая часть зоозащитников уверена, что в принципе важен закон. Дополнить можно и в процессе, — уверена Наталья Коваленко.

Сама активистка поддерживает именно вторую точку зрения, ссылаясь на практику прогрессивных странах, решивших проблему с беснадзорными животными.

— Такие законы там не принимались за один раз. Тем более, допустим, в законе Панов нет обязательной регистрации животных, но она есть в другом законопроекте Минсельхоза, которое равнозначно федеральному закону. А кто-то видит во всем этом упущение. В итоге зоозащитники не могут договориться и в глазах депутатов выглядят как люди, которые не знают, чего хотят. В итоге и сложилась такая ситуация, — объяснила Наталья Коваленко.

Кроме того, считает общественница, параллельно с этим законом стоило бы и ужесточить статью № 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».