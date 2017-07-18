Коваленко: Закон против хабаровских и других живодеров не принимают из-за разногласий
Зоозащитница объяснила, почему документ об ответственном обращении с животными до сих пор кладут под сукно.
Зоозащитница объяснила, почему документ об ответственном обращении с животными до сих пор кладут под сукно.
Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.
Законопроект, который защитил бы от появления новых «хабаровских живодерок», откладывается
Согласно официальному сайту Государственной думы, рассмотрение законопроекта об ответственном обращении с животными было в очередной раз перенесено. Такое решение вызвало негатив у многих зоозащитников, организовавших флэшмоб в поддержку закона.
По мнению председательницы «Зоозащиты-ДВ» Натальи Коваленко, активистам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти единство в своих рядах.
— Дело в том, что предлагалось два текста закона. Один разрабатывал депутат Панов, но этот вариант не устраивал зоозащитников Москвы, потому что они считали, что он недостаточно полный, по сравнению с законом, разработанным Минприроды. А другая часть зоозащитников уверена, что в принципе важен закон. Дополнить можно и в процессе, — уверена Наталья Коваленко.
Сама активистка поддерживает именно вторую точку зрения, ссылаясь на практику прогрессивных странах, решивших проблему с беснадзорными животными.
— Такие законы там не принимались за один раз. Тем более, допустим, в законе Панов нет обязательной регистрации животных, но она есть в другом законопроекте Минсельхоза, которое равнозначно федеральному закону. А
Кроме того, считает общественница, параллельно с этим законом стоило бы и ужесточить статью № 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
— Утяжеление этой статьи вместе с принятием законопроекта помогло бы оградить от появления новых живодерок, — подытожила Наталья Коваленко.