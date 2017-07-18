Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Брокколи, йога и велосипед: как предотвратить рак
Судья РФ назвала источник денег для свадьбы, вызвавшей резонанс
Как объединить лоджию с комнатой
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
04:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коваленко: Закон против хабаровских и других живодеров не принимают из-за разногласий

Зоозащитница объяснила, почему документ об ответственном обращении с животными до сих пор кладут под сукно.

Источник: Reuters

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Законопроект, который защитил бы от появления новых «хабаровских живодерок», откладывается из-за разногласий в среде зоозащитников. Общество не может договориться, какая версия документа им больше нужна, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель общественной организации «Зоозащиты-ДВ» Наталья Коваленко.

Согласно официальному сайту Государственной думы, рассмотрение законопроекта об ответственном обращении с животными было в очередной раз перенесено. Такое решение вызвало негатив у многих зоозащитников, организовавших флэшмоб в поддержку закона.

По мнению председательницы «Зоозащиты-ДВ» Натальи Коваленко, активистам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти единство в своих рядах.

— Дело в том, что предлагалось два текста закона. Один разрабатывал депутат Панов, но этот вариант не устраивал зоозащитников Москвы, потому что они считали, что он недостаточно полный, по сравнению с законом, разработанным Минприроды. А другая часть зоозащитников уверена, что в принципе важен закон. Дополнить можно и в процессе, — уверена Наталья Коваленко.

Сама активистка поддерживает именно вторую точку зрения, ссылаясь на практику прогрессивных странах, решивших проблему с беснадзорными животными.

— Такие законы там не принимались за один раз. Тем более, допустим, в законе Панов нет обязательной регистрации животных, но она есть в другом законопроекте Минсельхоза, которое равнозначно федеральному закону. А кто-то видит во всем этом упущение. В итоге зоозащитники не могут договориться и в глазах депутатов выглядят как люди, которые не знают, чего хотят. В итоге и сложилась такая ситуация, — объяснила Наталья Коваленко.

Кроме того, считает общественница, параллельно с этим законом стоило бы и ужесточить статью № 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

— Утяжеление этой статьи вместе с принятием законопроекта помогло бы оградить от появления новых живодерок, — подытожила Наталья Коваленко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летние опасности: AmurMedia покажет, как помочь человеку, не имея при себе даже аптечки
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
Экс-генерал МВД получил семь лет по делу о «золотых парашютах»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь