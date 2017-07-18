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04:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Синоптики: погода на предстоящей неделе в Кузбассе будет разнообразной

Ожидаются дожди и грозы, но к выходным потеплеет.

На предстоящей неделе жителей Кемеровской области ожидает разнообразная погода.

По информации Кемеровского Гидрометцентра, в начале недели погода будет зависеть от циклонов. Возможны дожди. Так, во вторник температура воздуха днем составит +20,+25°С, юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с. В большинстве районов области пройдут грозы с сильными дождями и градом. К ночи похолодает до +8,+13°С.

В среду над областью будет властвовать высотный циклон, поэтому сохранятся дожди, грозы. Температура в среду и в четверг останется без изменений: днем +21,+26°С, ночью около +11°С. В пятницу придет потепление, днем +22,+27°С, ночью +9,+14°С, осадки прекратятся. К выходным ожидается настоящая июльская жара.

В субботу днем воздух прогреется до +24,+29°С, осадков не ожидается. Будет дуть неустойчивый слабый ветер, ночью температура воздуха составит +10,+15°С. В воскресенье еще потеплеет, днем воздух прогреется до +25,+30°С, будет дуть умеренный южный ветер местами до 15 м/с. Возможны грозы.

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