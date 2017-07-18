Синоптики: погода на предстоящей неделе в Кузбассе будет разнообразной
Ожидаются дожди и грозы, но к выходным потеплеет.
Ожидаются дожди и грозы, но к выходным потеплеет.
На предстоящей неделе жителей Кемеровской области ожидает разнообразная погода.
По информации Кемеровского Гидрометцентра, в начале недели погода будет зависеть от циклонов. Возможны дожди. Так, во вторник температура воздуха днем составит +20,+25°С,
В среду над областью будет властвовать высотный циклон, поэтому сохранятся дожди, грозы. Температура в среду и в четверг останется без изменений: днем +21,+26°С, ночью около +11°С. В пятницу придет потепление, днем +22,+27°С, ночью +9,+14°С, осадки прекратятся. К выходным ожидается настоящая июльская жара.
В субботу днем воздух прогреется до +24,+29°С, осадков не ожидается. Будет дуть неустойчивый слабый ветер, ночью температура воздуха составит +10,+15°С. В воскресенье еще потеплеет, днем воздух прогреется до +25,+30°С, будет дуть умеренный южный ветер местами до 15 м/с. Возможны грозы.