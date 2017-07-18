Синоптики: погода на предстоящей неделе в Кузбассе будет разнообразной

На предстоящей неделе жителей Кемеровской области ожидает разнообразная погода.

По информации Кемеровского Гидрометцентра, в начале недели погода будет зависеть от циклонов. Возможны дожди. Так, во вторник температура воздуха днем составит +20,+25°С, юго-восточный ветер с порывами до 16 м/с. В большинстве районов области пройдут грозы с сильными дождями и градом. К ночи похолодает до +8,+13°С.

В среду над областью будет властвовать высотный циклон, поэтому сохранятся дожди, грозы. Температура в среду и в четверг останется без изменений: днем +21,+26°С, ночью около +11°С. В пятницу придет потепление, днем +22,+27°С, ночью +9,+14°С, осадки прекратятся. К выходным ожидается настоящая июльская жара.