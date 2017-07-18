Участок ул. Карла Маркса в районе краевого суда открыли для движения

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Движение на ул. Карла Маркса в районе здания краевого суда снова открыто для транспорта. Накануне рабочие убрали временные знаки на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской коммуны. Теперь улица работает в прежнем двухстороннем режиме.

В пресс-службе администрации Красноярска отметили, что решение принято в связи с окончанием ремонта теплосетей. Специалисты отремонтировали семь тепловых камер, заменили подводящие трубопроводы и обновили запорную арматуру. На завершение всех работ ушло около двух недель — ремонт продолжался со 2 по 14 июля.

При этом на участке еще предстоит реконструкция дорожного полотна, поэтому частичные ограничения для водителей сохранятся. Через несколько дней на улицу выйдет подрядчик, который займется укладкой покрытия. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, движение будут перекрывать не полностью, а по полосам. До начала ремонта проезд будет полностью открыт.