Участок ул. Карла Маркса в районе краевого суда открыли для движения
При этом ремонт на улице продолжается.
При этом ремонт на улице продолжается.
Движение на ул. Карла Маркса в районе здания краевого суда снова открыто для транспорта. Накануне рабочие убрали временные знаки на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской коммуны. Теперь улица работает в прежнем двухстороннем режиме.
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При этом на участке еще предстоит реконструкция дорожного полотна, поэтому частичные ограничения для водителей сохранятся. Через несколько дней на улицу выйдет подрядчик, который займется укладкой покрытия. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, движение будут перекрывать не полностью, а по полосам. До начала ремонта проезд будет полностью открыт.
Напомним, в Красноярске идет масштабная реконструкция улиц и проезжих частей, а также ремонт коммуникаций.