Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Названы самые комфортные для жизни российские города
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Хрупкие льды Антарктиды
05:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Участок ул. Карла Маркса в районе краевого суда открыли для движения

При этом ремонт на улице продолжается.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Движение на ул. Карла Маркса в районе здания краевого суда снова открыто для транспорта. Накануне рабочие убрали временные знаки на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской коммуны. Теперь улица работает в прежнем двухстороннем режиме.

В пресс-службе администрации Красноярска отметили, что решение принято в связи с окончанием ремонта теплосетей. Специалисты отремонтировали семь тепловых камер, заменили подводящие трубопроводы и обновили запорную арматуру. На завершение всех работ ушло около двух недель — ремонт продолжался со 2 по 14 июля.

При этом на участке еще предстоит реконструкция дорожного полотна, поэтому частичные ограничения для водителей сохранятся. Через несколько дней на улицу выйдет подрядчик, который займется укладкой покрытия. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, движение будут перекрывать не полностью, а по полосам. До начала ремонта проезд будет полностью открыт.

Напомним, в Красноярске идет масштабная реконструкция улиц и проезжих частей, а также ремонт коммуникаций. Из-за работ частично перекрыты ул. Дубровинского, пр. Мира, Коммунальный мост и другие ключевые магистрали города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Алтайском крае увеличился уровень производства продуктов
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь