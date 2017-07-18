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05:31 (мск), источник: АиФ Красноярск

Две школы искусств Красноярского края вошли в Топ-50 лучших России

В одной из них учился знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский.

Две школы искусств Красноярского края попали в Топ — 50 лучших страны. Конкурс проводило министерство культуры РФ.

Учреждениям нужно было пройти два тура: региональный отборочный и всероссийский финальный. Эксперты оценивали качество обучения и воспитания, достижения учеников и преподавателей. Кроме этого, смотрели на уровень методической деятельности и внедрение современных технологий в процесс.

По итогам, жюри утвердили список победителей, куда попала красноярская Детская музыкальная школа № 4, которой более 60 лет. Среди её выпускников — оперный певец Дмитрий Хворостовский, композитор Владимир Пономарёв, органист Николай Суденко.

Также в почётный список попала Детская школа искусств посёлка Дубинино Шарыповского района. Там занимаются с детьми-инвалидами, имеющими проблемы со слухом и зрением. Обучая ребят народному вокальному и ансамблевому пению, игре на инструментах фольклорной традиции, школа не только развивает музыкальные способности детей, но и стимулирует общение «особенных» детей со сверстниками.

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