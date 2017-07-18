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05:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Истощенного медвежонка забрали у жителя Приморья

Полицейские накормили малыша медом и передали специалисту охотнадзора.

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Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Житель села Новинка в Приморье обратился в полицию с сообщением, что во дворе его дома в сарае находится медвежонок. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и приняла решение передать животное в реабилитационный центр, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Поместив медвежонка в ящик, его привезли в отдел полиции, где накормили медом, а впоследствии передали специалисту охотнадзора. После этого малыша транспортировали в Центр содействия реабилитации редких животных. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты Центра отправили малыша, которому едва исполнился год, на карантин, назначив высококалорийную диету для набора веса. После адаптации его выпустят в вольер к другим медвежатам, которые находятся в Центре реабилитации.

Сотрудники Центра отмечают, что истощавших зверей находили и прежде, но из отдела полиции раньше еще никого из них не доводилось забирать.

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