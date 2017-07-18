Истощенного медвежонка забрали у жителя Приморья

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/2Gf4lV0_J1w?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Житель села Новинка в Приморье обратился в полицию с сообщением, что во дворе его дома в сарае находится медвежонок. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и приняла решение передать животное в реабилитационный центр, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Поместив медвежонка в ящик, его привезли в отдел полиции, где накормили медом, а впоследствии передали специалисту охотнадзора. После этого малыша транспортировали в Центр содействия реабилитации редких животных. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Специалисты Центра отправили малыша, которому едва исполнился год, на карантин, назначив высококалорийную диету для набора веса. После адаптации его выпустят в вольер к другим медвежатам, которые находятся в Центре реабилитации.