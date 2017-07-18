Истощенного медвежонка забрали у жителя Приморья
Полицейские накормили малыша медом и передали специалисту охотнадзора.
Полицейские накормили малыша медом и передали специалисту охотнадзора.
Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.
Житель села Новинка в Приморье обратился в полицию с сообщением, что во дворе его дома в сарае находится медвежонок. На место происшествия прибыла
Поместив медвежонка в ящик, его привезли в отдел полиции, где накормили медом, а впоследствии передали специалисту охотнадзора. После этого малыша транспортировали в Центр содействия реабилитации редких животных. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Специалисты Центра отправили малыша, которому едва исполнился год, на карантин, назначив высококалорийную диету для набора веса. После адаптации его выпустят в вольер к другим медвежатам, которые находятся в Центре реабилитации.
Сотрудники Центра отмечают, что истощавших зверей находили и прежде, но из отдела полиции раньше еще никого из них не доводилось забирать.