Экс-куратор строительства Приморского океанариума останется под стражей еще на три месяца
Андрею Поплавскому, обвиняемому в растрате более 1 млрд рублей, снова отказали в домашнем аресте.
Андрею Поплавскому, обвиняемому в растрате более 1 млрд рублей, снова отказали в домашнем аресте.
Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.
Напомним, по версии следствия,
Отметим, что 4 мая Фрунзенский районный суд постановил продлить срок пребывания в СИЗО для
Заседание в понедельник, 17 июля, длилось четыре часа, несколько раз объявлялись перерывы. Судья выслушала все три позиции по продлению меры пресечения. Потерпевшая сторона в лице управления делами президента РФ по традиции не явилась, но по электронной почте был дан краткий ответ: «Заняты в судебных процессах в Москве, по всем вопросам поддерживаем позицию гособвинения».
Гособвинитель вновь утверждала, что
— Прошу меру пресечения оставить прежней и продлить срок содержания под стражей Поплавскому на 3 месяца. Необходимость в мере пресечения в виде содержания под стражей не отпала, а основания, учтенные для избрания такой меры пресечения, не изменились. При избрании меры пресечения судом учитывались характер и тяжесть предъявленного Поплавскому обвинения, состояние его здоровья и другие обстоятельства. На сегодняшний день, полагаю, они не изменились.
Сторона обвинения на сегодняшний день представила значительную часть доказательств, но не все. Подсудимый вину не признает ни по одному составу преступлений. В связи с чем имеются основания полагать, что Поплавский при изменении меры пресечения на несвязанную с лишением свободы может воздействовать на недопрошенных свидетелей по делу, скрыться от суда или иным образом воспрепятствовать судопроизводству. Прошу меру пресечения оставить прежней и продлить срок содержания под стражей до 12 ноября, — выразила свою позицию сторона обвинения.
Адвокаты настаивали на изменение меры пресечения на домашний арест, что бы позволило Поплавскому получать квалифицированную медицинскую помощь.
— Защита не может не обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ, когда необходимо учитывать стадии судебного производства. Сейчас мы уже говорим не о предварительном расследовании, а о судебном разбирательстве, которое длится уже почти 1,5 года. За указанный период времени, по мнению суда, существенно изменились обстоятельства, которые послужили на первоначальном этапе основанием для избрания в отношении Поплавского меры пресечения в виде заключение под стражу.
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Связанные с тем, что во время предварительного следствия Поплавский мог скрыться от следствия и суда. В обосновании данного вывода суд сослался на рапорт сотрудника ФСБ, о том что Поплавский, приобретя билет в Хабаровск, намеревался скрыться, кроме того, в рапорте указано, что за рубежом у Поплавского может находиться недвижимость, которую он приобрел на свои личные денежные средства.
Адвокат обратил внимание еще на одно основание гособвинителя: воздействие Поплавским на свидетелей. Граф задался вопросом, о каких свидетелях идет речь, когда все главные свидетели, а в общем всех свидетелей более 30 человек — уже допрошены.
— Еще одно основание гособвинителя: Поплавский может воспрепятствовать производству по делу.
Подсудимый поддержал позицию защиты и попросил изменить меру пресечения на домашний арест в виду положительных характеристик, состояния здоровья и отсутствия доказательств его вины.
— Я считаю, что обвинением на сегодняшний день предоставляются недостоверные доказательства. В ходе обысков в подтверждение растраты путем завышения стоимости работ, выполненных НПО «Мостовик» и ЗАО «Косандра», следственным комитетом были изъяты только акты выполненных работ, справка о стоимости работ, расчеты и справки затрат, без приложения к этим документам исполнительной документации.
Самое главное, что была проведена единственная экспертиза, вывод которой был не в превышении мной оплаты путем увеличения на 10%, а занижение стоимости расценок. Согласно заключению Главгосэкспертизы, более 2 млрд рублей не растрачено, а сэкономлено путем жесткого контроля за объемами и технологиями производства.
Свидетели говорят, что Поплавских не завышал, а занижал расценки. Вся деятельность дирекции под самым пристальным увеличением была изучена, не нашли ни одного
Выслушав доводы сторон, суд принял решение продлить срок размещения Поплавского под стражей еще на три месяца — до 12 ноября.