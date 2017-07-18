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Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Экс-куратор строительства Приморского океанариума останется под стражей еще на три месяца, до 12 ноября. Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник, 18 июля, принял решение о продлении Андрею Поплавскому меры пресечения — с невозможностью ее замены на домашний арест ввиду тяжести характера преступления, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, по версии следствия, экс-глава ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1 млрд рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский получил коммерческий подкуп от Косяченко и Шишова в сумме более 145 млн рублей за приемку выполняемых генеральными подрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ. Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признает.

Отметим, что 4 мая Фрунзенский районный суд постановил продлить срок пребывания в СИЗО для экс-руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» (Дирекция) управления делами президента России Андрея Поплавского до 12 августа. Однако вопрос о продлении стражи должен был решиться на судебном заседании в пятницу, 14 июля, — почти на месяц раньше — из-за отпуска судьи. Но решение вопроса пришлось отложить на 17—18 июля из-за отсутствия письменного уведомления потерпевшей стороны.

Заседание в понедельник, 17 июля, длилось четыре часа, несколько раз объявлялись перерывы. Судья выслушала все три позиции по продлению меры пресечения. Потерпевшая сторона в лице управления делами президента РФ по традиции не явилась, но по электронной почте был дан краткий ответ: «Заняты в судебных процессах в Москве, по всем вопросам поддерживаем позицию гособвинения».

Гособвинитель вновь утверждала, что экс-глава ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский может предпринять ряд действий, чтобы избежать судебного преследования, в том числе скрыться за границей, оказать давление на свидетелей из числа бывших подчиненных.

— Прошу меру пресечения оставить прежней и продлить срок содержания под стражей Поплавскому на 3 месяца. Необходимость в мере пресечения в виде содержания под стражей не отпала, а основания, учтенные для избрания такой меры пресечения, не изменились. При избрании меры пресечения судом учитывались характер и тяжесть предъявленного Поплавскому обвинения, состояние его здоровья и другие обстоятельства. На сегодняшний день, полагаю, они не изменились.

Сторона обвинения на сегодняшний день представила значительную часть доказательств, но не все. Подсудимый вину не признает ни по одному составу преступлений. В связи с чем имеются основания полагать, что Поплавский при изменении меры пресечения на несвязанную с лишением свободы может воздействовать на недопрошенных свидетелей по делу, скрыться от суда или иным образом воспрепятствовать судопроизводству. Прошу меру пресечения оставить прежней и продлить срок содержания под стражей до 12 ноября, — выразила свою позицию сторона обвинения.

Адвокаты настаивали на изменение меры пресечения на домашний арест, что бы позволило Поплавскому получать квалифицированную медицинскую помощь.

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— Защита не может не обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ, когда необходимо учитывать стадии судебного производства. Сейчас мы уже говорим не о предварительном расследовании, а о судебном разбирательстве, которое длится уже почти 1,5 года. За указанный период времени, по мнению суда, существенно изменились обстоятельства, которые послужили на первоначальном этапе основанием для избрания в отношении Поплавского меры пресечения в виде заключение под стражу.

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Связанные с тем, что во время предварительного следствия Поплавский мог скрыться от следствия и суда. В обосновании данного вывода суд сослался на рапорт сотрудника ФСБ, о том что Поплавский, приобретя билет в Хабаровск, намеревался скрыться, кроме того, в рапорте указано, что за рубежом у Поплавского может находиться недвижимость, которую он приобрел на свои личные денежные средства. Во-первых билеты были приобретены дирекцией, изменение дат билетов было обусловлено одним обстоятельством, что Поплавского на один день вызывали на допрос как свидетеля, поэтому улететь он смог в Хабаровск только на следующий день. Во-вторых, обстоятельства приобретения Поплавским какой-либо недвижимости за рубежом прошли тщательную проверку в рамках предварительного следствия. Такого рода объектов невидимости не установлено, — начал свою позицию адвокат Алекандр Граф.

Адвокат обратил внимание еще на одно основание гособвинителя: воздействие Поплавским на свидетелей. Граф задался вопросом, о каких свидетелях идет речь, когда все главные свидетели, а в общем всех свидетелей более 30 человек — уже допрошены.

— Еще одно основание гособвинителя: Поплавский может воспрепятствовать производству по делу. Каких-либо фактических данных, которые бы позволили сделать такой вывод, мы из уст гособвинителя не услышали. Ранее суд указывал, что Поплавский может уничтожить доказательства, сбор которых не закончен. Фактически закончено представление доказательств со стороны обвинения. Мы находимся на финишной прямой и говорить, что Поплавский может уничтожить доказательства, мы не можем, так как сборы были закончены еще в рамках предварительного следствия, — добавил Граф.

Подсудимый поддержал позицию защиты и попросил изменить меру пресечения на домашний арест в виду положительных характеристик, состояния здоровья и отсутствия доказательств его вины.

— Я считаю, что обвинением на сегодняшний день предоставляются недостоверные доказательства. В ходе обысков в подтверждение растраты путем завышения стоимости работ, выполненных НПО «Мостовик» и ЗАО «Косандра», следственным комитетом были изъяты только акты выполненных работ, справка о стоимости работ, расчеты и справки затрат, без приложения к этим документам исполнительной документации.

Самое главное, что была проведена единственная экспертиза, вывод которой был не в превышении мной оплаты путем увеличения на 10%, а занижение стоимости расценок. Согласно заключению Главгосэкспертизы, более 2 млрд рублей не растрачено, а сэкономлено путем жесткого контроля за объемами и технологиями производства.

Свидетели говорят, что Поплавских не завышал, а занижал расценки. Вся деятельность дирекции под самым пристальным увеличением была изучена, не нашли ни одного какого-либо нарушения в моей деятельности. Более 12 раз дирекция подвергалась каким-либо мероприятиям, и ни в одном нет подтверждения, что совершена растрата или хищение, — заявил Поплавский.