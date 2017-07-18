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05:53 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Более 6 тысяч дальневосточных гектаров выдано в Хабаровском крае

На рассмотрении находится еще 3275 заявлений.

Источник: Reuters

По данным на 18 июля 2017 года число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае выросло до 6 009. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» консультант отдела по обеспечению деятельности краевого министра-уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара» Андрей Примак, с начала действия закона о бесплатном предоставлении земельного участка на гектар в Хабаровском крае поступило 9 386 заявлений, соответствующих требованиям. — Одобрение получили 6 009 заявок, еще 3275 сейчас находятся на рассмотрении, — рассказал Андрей Примак. — Как и ранее, наиболее востребованы земли в районах имени Лазо и Хабаровском, наибольшее число граждан хотят использовать землю для ведения сельского хозяйства или построить дом.

Напомним, месяцем ранее в крае было официально выдано 5 тыс «дальневосточных гектаров». Как отметила и.о. Зампреда правительства края — министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова, сейчас основная задача властей — помочь гражданам освоить участок земли, который они получили.

В правительстве Хабаровского края для информирования граждан разработана и выпущена методическая брошюра, где представлены 12 типовых бизнес-решений по использованию ДВ-гектара — краткое описание идеи, экономическая эффективность и срок окупаемости, варианты рынков сбыта и потенциальных потребителей продукта.

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