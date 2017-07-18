Более 6 тысяч дальневосточных гектаров выдано в Хабаровском крае

По данным на 18 июля 2017 года число владельцев «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае выросло до 6 009. Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» консультант отдела по обеспечению деятельности краевого министра-уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара» Андрей Примак, с начала действия закона о бесплатном предоставлении земельного участка на гектар в Хабаровском крае поступило 9 386 заявлений, соответствующих требованиям. — Одобрение получили 6 009 заявок, еще 3275 сейчас находятся на рассмотрении, — рассказал Андрей Примак. — Как и ранее, наиболее востребованы земли в районах имени Лазо и Хабаровском, наибольшее число граждан хотят использовать землю для ведения сельского хозяйства или построить дом.