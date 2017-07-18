Иркутский адвокат подал иск о сносе памятника Колчаку

Источник: AP 2017

Иркутский адвокат Олег Федоров 17 июля подал в Кировский районный суд иск с требованием снести памятник Александру Колчаку, который расположен возле Знаменского монастыря. Также горожанин намерен добиться демонтажа мемориальной доски на железнодорожном вокзале и упоминания военного деятеля на здании краеведческого музея.

«На сегодня Колчак является нереабилитированным военным преступником. Если я не ошибаюсь, в 1999 году организация “Белое дело” хотела реабилитировать Колчака. Заявление было рассмотрено Забайкальским военным судом, в иске отказали. В период своего правления, с 1918 по 1920 год, Колчак, обладая всей полнотой власти на территории Сибири, не только не препятствовал, но и способствовал массовому террору мирного населения, что является военным преступлением. Колчак не подлежит реабилитации», — уверен Олег Федоров.

Он признался, что уверенности «в благополучном исходе дела» ему придают недавние события в Санкт-Петербурге, где в июле по суду была демонтирована памятная доска Колчаку. Также господин Федоров считает, что памятнику не место в Иркутске еще и потому, что инициатором его установки был предприниматель Сергей Андреев, у которого позже возникли проблемы с законом.

В пресс-службе правительства Иркутской области не стали комментировать ситуацию, предложив «дождаться решения суда».