Южноуральцы могут получить электронные больничные

Однако услугу предоставляют пока всего три медучреждения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Документ в электронном виде можно оформить в Челябинской областной клинической больнице, городской больнице № 6, а также в районной больнице Еткуля.

«Число страхователей, готовых к приему электронных больничных, на сегодняшний день около 50 и растёт с каждым днем», — отметили в региональном отделении фонда социального страхования.