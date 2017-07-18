Южноуральцы могут получить электронные больничные
Жителям Челябинской области теперь могут выдавать электронные больничные.
Жителям Челябинской области теперь могут выдавать электронные больничные.
Однако услугу предоставляют пока всего три медучреждения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Документ в электронном виде можно оформить в Челябинской областной клинической больнице, городской больнице № 6, а также в районной больнице Еткуля.
«Число страхователей, готовых к приему электронных больничных, на сегодняшний день около 50 и растёт с каждым днем», — отметили в региональном отделении фонда социального страхования.
Напомним, решение о появлении электронных больничных вступило в силу в России с 1 июля. Они стали альтернативой для обычных бумажных листков нетрудоспособности и имеют такой же юридический вес.