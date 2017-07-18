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08:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы могут получить электронные больничные

Жителям Челябинской области теперь могут выдавать электронные больничные.

Однако услугу предоставляют пока всего три медучреждения, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Документ в электронном виде можно оформить в Челябинской областной клинической больнице, городской больнице № 6, а также в районной больнице Еткуля.

«Число страхователей, готовых к приему электронных больничных, на сегодняшний день около 50 и растёт с каждым днем», — отметили в региональном отделении фонда социального страхования.

Напомним, решение о появлении электронных больничных вступило в силу в России с 1 июля. Они стали альтернативой для обычных бумажных листков нетрудоспособности и имеют такой же юридический вес.

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