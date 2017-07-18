В центральной части Кемерова коммунальщики спилят аварийные деревья
Работы пройдут в рамках
Работы пройдут в рамках
В областной столице коммунальщики избавятся от деревьев, представляющих опасность для людей и инфраструктуры.
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В ходе учений специалисты проведут опиловку и снос аварийных деревьев, что поможет избежать жертв и травм при стихийных бедствиях неблагоприятных метеоявлениях. Также уберут аварийный тополя в зоне ЛЭП, что повысит надежность электроснабжения. Работы будут вестись во дворах центральной части Кемерова, а также по улицам Красноармейская, Мартемьянова, Тухачевского, Терешковой, Нахимова.