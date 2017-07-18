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06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В центральной части Кемерова коммунальщики спилят аварийные деревья

Работы пройдут в рамках тактико-специальных учений с 18 по 28 июля.

В областной столице коммунальщики избавятся от деревьев, представляющих опасность для людей и инфраструктуры.

По информации пресс-службы областной администрации, в учениях примут участие более 80 человек, среди которых будут представители промышленных и коммунальных предприятий, управляющих жилищным фондом компаний, энергетики, дорожники, аварийные службы. Также будут задействованы 30 единиц техники.

В ходе учений специалисты проведут опиловку и снос аварийных деревьев, что поможет избежать жертв и травм при стихийных бедствиях неблагоприятных метеоявлениях. Также уберут аварийный тополя в зоне ЛЭП, что повысит надежность электроснабжения. Работы будут вестись во дворах центральной части Кемерова, а также по улицам Красноармейская, Мартемьянова, Тухачевского, Терешковой, Нахимова.

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