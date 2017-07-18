В центральной части Кемерова коммунальщики спилят аварийные деревья

В областной столице коммунальщики избавятся от деревьев, представляющих опасность для людей и инфраструктуры.

По информации пресс-службы областной администрации, в учениях примут участие более 80 человек, среди которых будут представители промышленных и коммунальных предприятий, управляющих жилищным фондом компаний, энергетики, дорожники, аварийные службы. Также будут задействованы 30 единиц техники.