Сегодня в Казани ожидаются дожди и +26 градусов
18 июля в Казани ожидается переменная облачность, дожди, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
18 июля в Казани ожидается переменная облачность, дожди, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер западный умеренный, местами кратковременные усиления до 15−20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 24−26 градусов тепла.