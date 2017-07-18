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09:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидаются дожди и +26 градусов

18 июля в Казани ожидается переменная облачность, дожди, местами гроза. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Источник: Prokazan.ru

Ветер западный умеренный, местами кратковременные усиления до 15−20 м/с. Максимальная температура воздуха днем 24−26 градусов тепла.

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