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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области в больнице умер 10-месячный ребенок

Мальчика госпитализировали с подозрением на острый отит.

По факту смерти 10-месячного ребенка в городской больнице Березовского проводится доследственная проверка.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, мальчика увезли в больницу 11 июля. Врачи подозревали у него острый отит. Ребенок скончался в течение нескольких часов после поступления в ходе реанимационных мероприятий. В территориальном следкоме было приянто решение провести по факту доследственную проверку.

В ходе проверки пройдет судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Была изъята история болезни. Установлено, что мальчик воспитывался в полной семье, в поле зрения правоохранительных органов они никогда не попадали. Следователи выяснят, оперативно или нет родители обратились за медицинской помощью.

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