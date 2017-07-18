В Кемеровской области в больнице умер 10-месячный ребенок

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, мальчика увезли в больницу 11 июля. Врачи подозревали у него острый отит. Ребенок скончался в течение нескольких часов после поступления в ходе реанимационных мероприятий. В территориальном следкоме было приянто решение провести по факту доследственную проверку.

В ходе проверки пройдет судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка. Была изъята история болезни. Установлено, что мальчик воспитывался в полной семье, в поле зрения правоохранительных органов они никогда не попадали. Следователи выяснят, оперативно или нет родители обратились за медицинской помощью.