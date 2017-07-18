Бывшего директора «Краспригорода» обвинили в растрате и оставили на свободе
За растрату 800 тыс. рублей и мошенничество бывший гендиректор компании получил 2 года условно.
За растрату 800 тыс. рублей и мошенничество бывший гендиректор компании получил 2 года условно.
Два года условного заключения без штрафа — такое наказание определил суд для бывшего генерального директора ОАО «Краспригород». Об этом рассказали в
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, которая прошла на предприятии в 2009 году. Она показала, что руководитель «Краспригорода» растратил более 800 тыс. рублей. Позднее вскрылось несколько случаев мошенничества —
Центральный районный суд учел, что преступление мужчина совершил впервые и приговорил его к условному заключению без штрафа. Стороны попытались оспорить решение, но Красноярский краевой суд подтвердил его законность.