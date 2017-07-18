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07:11 (мск), источник: Newslab.ru

Бывшего директора «Краспригорода» обвинили в растрате и оставили на свободе

За растрату 800 тыс. рублей и мошенничество бывший гендиректор компании получил 2 года условно.

Источник: AP 2017

Два года условного заключения без штрафа — такое наказание определил суд для бывшего генерального директора ОАО «Краспригород». Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, которая прошла на предприятии в 2009 году. Она показала, что руководитель «Краспригорода» растратил более 800 тыс. рублей. Позднее вскрылось несколько случаев мошенничества — экс-директор компании обманным путем получил от 10 пригородных пассажирских компаний разных субъектов России по 80 тыс. рублей. В его отношении возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Центральный районный суд учел, что преступление мужчина совершил впервые и приговорил его к условному заключению без штрафа. Стороны попытались оспорить решение, но Красноярский краевой суд подтвердил его законность.

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