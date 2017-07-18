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07:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 700 автобусов проверили инспекторы из Хабаровского края за неделю

Стали известны промежуточные итоги операции «Автобус», которую проводят госавтоинспекторы в Хабаровском крае.

Источник: РИА "Новости"

Рейды проходят с 10 июля. За это время служащие осмотрели 729 автобусов, перевозящих пассажиров. Всего выявлено 252 нарушения. 43 из них — в области применения ремней безопасности. Это наибольший показатель. Также зафиксировано 28 нарушений, связанных с перевозкой пассажиров.

Проверки продлятся до 24 июля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по краю.

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