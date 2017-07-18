Более 700 автобусов проверили инспекторы из Хабаровского края за неделю

Рейды проходят с 10 июля. За это время служащие осмотрели 729 автобусов, перевозящих пассажиров. Всего выявлено 252 нарушения. 43 из них — в области применения ремней безопасности. Это наибольший показатель. Также зафиксировано 28 нарушений, связанных с перевозкой пассажиров.