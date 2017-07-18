Мэрия назвала районы Уфы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Источник: Комсомольская правда

На 15,1% выросло среднее количество заболевших ВИЧ-инфекцией в Уфе по сравнению с прошлым годом. Как сообщает пресс-служба городской администрации, за первое полугодие 2017 года в столице Башкирии зарегистрировано 337 новых случаев. Общая пораженность составила 551 человек на 100 000 населения.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Орджоникидзевском районе Уфы с показателем заболеваемости 42,6. На втором месте в печальном рейтинге — Калининский район (38,92), на третьем — Ленинский (36,97).

Среди городов Башкирии Уфа занимает по этому показателю шестое место после Салавата, Стерлитамака, Кумертау, Агидели и Нефтекамска.