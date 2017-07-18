Мэрия назвала районы Уфы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ
Общий уровень, к сожалению, вырос.
Общий уровень, к сожалению, вырос.
На 15,1% выросло среднее количество заболевших
Самая тяжелая ситуация сложилась в Орджоникидзевском районе Уфы с показателем заболеваемости 42,6. На втором месте в печальном рейтинге — Калининский район (38,92), на третьем — Ленинский (36,97).
Среди городов Башкирии Уфа занимает по этому показателю шестое место после Салавата, Стерлитамака, Кумертау, Агидели и Нефтекамска.
Чаще ВИЧ в Уфе регистрируют у мужчин (около 60%), в возрасте от 31 до 40 лет. Реже ВИЧ фиксируют у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.