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10:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Записаться к врачу по электронному полису ОМС теперь можно через инфоматы

Информационные киоски сделали более удобными для пациентов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве обновили интерфейс инфоматов во всех поликлиниках. «Рабочий стол» информационных киосков стал понятнее и удобнее. На главном экране появился новый раздел — «Запись к дежурному врачу». Кроме того, пациенты теперь смогут записаться на прием к специалисту, используя карточку с чипом — электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Раньше инфоматы были способны считать штрихкод только с бумажной версии полиса.

У пациентов также появилась возможность через инфокиоск перенести запись к врачу на другое время. Это касается и узкоспециализированных специалистов, к которым направляют терапевты. Изменить дату и время можно в разделе «Мои записи».

Мы полностью переработали интерфейс с учетом пожеланий пациентов. Шрифт стал более крупным и контрастным, что немаловажно для людей с плохим зрением.
Пресс-служба Департамента информационных технологий Москвы

«Сам сервис стал более удобным и простым, — добавил Алексей Погонин, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы. — В каждом из инфоматов теперь можно посмотреть график приема всех врачей в поликлинике, в том числе тех специалистов, к которым можно записаться только через терапевта».

Для пациентов инфоматы теперь выполняют роль полноценного электронного помощника. Наша задача — максимально упростить процесс записи к врачу, выбора, сделать электронные сервисы понятными и доступными для каждого.
Алексей Погонин
Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы

Информация о графике работы врачей в поликлинике теперь доступна в разделе «Расписание и справка». В нем можно также ознакомиться со списком медицинских учреждений, к которым прикреплен пациент. Чтобы найти поликлинику и посмотреть местоположение на карте, нужно ввести ее номер или свой адрес проживания. Если специалист принимает в другом здании, можно узнать об этом также во время записи через инфомат.

«Раньше, когда пациенты записывались на прием к врачу, адрес выводился на талоне мелким шрифтом. Зачастую многие его просто не замечали и приезжали на прием в другой филиал. Мы решили исправить ситуацию и печатать адрес на талоне крупными буквами, а также выводить его на инфомате», — отметили в пресс-службе ИТ-ведомства.

Инфокиоски также стали напоминать о возможности подписаться на рассылку СМС-уведомлений о записи к врачу. Если эта функция не подключена, на иконке «Мои данные» в инфомате отобразится красный восклицательный знак. По нему нужно перейти в раздел «Мои контакты», где можно подключить СМС-уведомления. Для этого следует указать номер мобильного телефона.

Для записи к врачу через инфомат необходимо иметь при себе полис ОМС или социальную карту москвича. У информационных киосков постоянно дежурят медицинские работники, которые помогут разобраться и ответят на возникающие вопросы.

Инфоматы установлены во всех поликлиниках столицы, а это более 660 медицинских учреждений.

Записаться на прием к врачу пациенты могут также на сайте mos.ru, другие способы записи смотрите здесь.

Разрабатывать и внедрять Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), к которой подключены все инфоматы в поликлиниках, начали в 2011 году. Она стала частью государственной программы «Информационный город». Сейчас в ЕМИАС уже зарегистрированы более девяти миллионов пациентов и около 20 тысяч врачей амбулаторно-поликлинического звена. Приоритетным направлением на ближайшее время является интеграция системы со службами скорой помощи, а также со школами столицы.

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