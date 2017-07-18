29 июля москвичей ждет фейерверк екатерининского времени
На фестивале «Русское поле» покажут шоу потешных огней, а также конный паркур.
На фестивале «Русское поле» покажут шоу потешных огней, а также конный паркур.
На фестивале «Русское поле», который пройдет в
Как рассказали в Департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, шоу потешных огней стартует в 21:30 на Царицынских прудах.
Фейерверочные фигуры установят на понтонах прямо на воде. Огненные фонтаны заставят мельницы вращаться вокруг оси со свистом. Вокруг фигур появится контур из разноцветных искр. На пруду зажгутся огненные звезды, пальмы, ели и так далее. С водной глади также запустят залпы римских свечей.
Потешные огни на Царицынских прудах будут достигать 100 метров в высоту. В это же время на Новоцарицынском шоссе запустят 150-метровый современный фейерверк. «Для него будет задействовано более 50 наименований пиротехнической продукции», — отметили в ведомстве.
«Русское поле» — масштабный фольклорный праздник. Он объединит творческие коллективы и
На главной сцене фестиваля выступит большой русский хор. Это сводный ансамбль разных творческих коллективов — всего более тысячи человек. Все вместе они исполнят любимые песни о столице: «А я иду, шагаю по Москве», «Лучший город земли» и другие.
Дончаки дошли до Парижа во время Отечественной войны 1812 года. Сейчас некогда многочисленная порода насчитывает лишь несколько сотен представителей. Десять лошадей можно будет увидеть на «Русском поле». Москвичам покажут элементы экстремальной езды, джигитовку и конный паркур (прыжки на лошади через людей и огонь).