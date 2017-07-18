На смену духоте во Владивосток пришла прохлада и морось

Во Владивостоке, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Примпогода.ру, облачно, временами морось, местами туман, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +17…+20 °C.

19 июля синоптическая ситуация изменится. Приморский край окажется на пути смещения фронтальных разделов циклона, который будет перемещаться с Амурской области на Хабаровский край. На большей территории Приморья пройдут дожди, в отдельных районах ливни с грозами, шквалистые усиления ветра. Температурный фон ночью +16…+22 °C, на востоке +10…+15 °C. Днем воздух прогреется до +23…+30 °C, на побережье прохладнее, +16…+22 °C. В краевом центре туман, временами морось, днем переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +16…+18 °C, днем +18…+22 °C.