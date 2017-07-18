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07:27 (мск), источник: Вести Приморье

На смену духоте во Владивосток пришла прохлада и морось

18 июля в континентальных районах Приморья пройдут грозовые дожди различной интенсивности. Температура воздуха +21…+30 °C. Прибрежные районы останутся в зоне влияния охотского антициклона, здесь прохладно, +15…+20 °C.

Во Владивостоке, как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт Примпогода.ру, облачно, временами морось, местами туман, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +17…+20 °C.

19 июля синоптическая ситуация изменится. Приморский край окажется на пути смещения фронтальных разделов циклона, который будет перемещаться с Амурской области на Хабаровский край. На большей территории Приморья пройдут дожди, в отдельных районах ливни с грозами, шквалистые усиления ветра. Температурный фон ночью +16…+22 °C, на востоке +10…+15 °C. Днем воздух прогреется до +23…+30 °C, на побережье прохладнее, +16…+22 °C. В краевом центре туман, временами морось, днем переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +16…+18 °C, днем +18…+22 °C.

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