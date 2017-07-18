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07:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске, Коркино и Карабаше объявлены неблагоприятные метеоусловия

Режим НМУ I степени сохранится до вечера.

Источник: Reuters

В Челябинске, Коркино, Карабаше ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщают в министерстве экологии Челябинской области.

Режим НМУ I степени сохранится до 19:00 18 июля. Жителям рекомендуют пить больше воды и отдать предпочтение лёгкой пище, отказаться от алкоголя и сократить физические нагрузки.

В период неблагоприятных условий горожанам рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением и возникновением неприятных запахов. Автовладельцам предлагают вместо личных машин воспользоваться общественным транспортом.

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