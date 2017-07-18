В Челябинске, Коркино и Карабаше объявлены неблагоприятные метеоусловия
Режим НМУ I степени сохранится до вечера.
Режим НМУ I степени сохранится до вечера.
В Челябинске, Коркино, Карабаше ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщают в министерстве экологии Челябинской области.
Режим НМУ I степени сохранится до 19:00 18 июля. Жителям рекомендуют пить больше воды и отдать предпочтение лёгкой пище, отказаться от алкоголя и сократить физические нагрузки.
В период неблагоприятных условий горожанам рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением и возникновением неприятных запахов. Автовладельцам предлагают вместо личных машин воспользоваться общественным транспортом.