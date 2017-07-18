Валентина Терешкова поздравила лагерь-тезку в Башкирии с юбилеем
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Слова приветствия от первой в мире
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Слова приветствия от первой в мире
Парламентарий зачитала поздравительный адрес на торжестве, посвященном юбилею лагеря имени Валентины Терешковой, прошедшем в селе Калкан Учалинского района.
«Дорогие ребята, поздравляю вас с замечательным событием — юбилеем лагеря, с двумя “пятерками”, и эти высокие оценки лагерь получает заслуженно! — сказала в своем выступлении сенатор Лилия Гумерова. — Я привезла вам самые теплые и добрые пожелания от первой в мире
В телеграмме ВалентиныТерешковой сказано следующее:
«Мне очень приятно, что один из лучших лагерей Башкортостана уделяет большое внимание теме космоса. Выработанная здесь система организации детского отдыха развивалась годами и учитывает в себе как лучшие практики прошлых лет, так и современные, инновационные разработки. Самым важным людям лагеря — вам, ребята, я желаю верить в свою мечту. Верьте! И пусть она сегодня кажется неосуществимой. Каждый день работайте над собой, как это делала я, и уверена, придет день, и вы скажете, стоя на пороге новой жизни — «Небо, сними шляпу! Я к тебе иду!».
Поздравительный адрес с личной подписью Валентины Терешковой сенатор Лилия Гумерова передала директору лагеря Иреку Тагирову.