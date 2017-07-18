16-летняя школьница признана самой красивой в Черепаново

За звание самой красивой в районе боролись 11 девушек. Шестеро из них — жительницы Черепаново, двое — из Шурыгино, остальные — из Медведска, Посевной и Ярков.

Для начала девушкам предлагалось представить себя зрителям и жюри в конкурсе «Визитная карточка». За несколько минут претендентки должны были максимально точно рассказать о себе, своей жизни, увлечениях.

Продолжить свою историю красавицы могли в следующем этапе — творческом конкурсе. Кто-то танцевал, кто-то пел, а кто-то показывал художественные и даже театральные способности, которые оказались очень кстати в дефиле в вечерних платьях, а затем и купальниках. Ведь здесь важно не только иметь хорошую фигуру и грамотно подобрать образ, но и достойно подать себя.

В то время, когда девушки переодевались между выходами, жюри рассматривало портфолио. Каждая конкурсантка заранее приготовила подборку своих самых лучших фотографий — все как на настоящем конкурсе красоты.

Источник: VN.ru

И заключающим испытанием стало специальное домашнее задание — подготовить поздравление Новосибирской области, которой в этом году исполняется 80 лет. Выступления не были похожи друг на друга, но их все объединял один мотив — бесконечная любовь к своей родине и неподдельный патриотизм.

Итоги объявили вечером на центральной площади Черепаново. Звание «Мисс Грация» и сертификат на три тысячи рублей получила Анастасия Пояркова, «Мисс Обаяние» и сертификат на пять тысяч рублей — Анастасия Зверева (обе — из Черепаново), а бесспорной победительницей стала Елена Виноградова из села Шурыгино. «Мисс Черепановского района» получила главный приз — 15 тысяч рублей.

— На что потрачу выигрыш, пока не решила. Для меня, как и для каждой школьницы, это приличная сумма, — поделилась Елена с корреспондентом VN.ru.

Зрители выбрали свою победительницу. «Народной избранницей» стала горожанка Татьяна Шаматрина и получила спецприз — напольные весы.

<div id="vk_post_140815147_2529"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_140815147_2529", 140815147, 2529, 'u124fDLe5qXMvTHe72gstGBA1bTS')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Районный конкурс красоты в Черепаново существует уже 12 лет. Несколько последних лет мероприятие проходит в определенной тематике: «Древняя Греция», «Джинсовое лето» и другие. В 2017 году тема конкурса — «Классика».

Новосибирские школьницы не раз становились победительницами разных конкурсов красоты. В начале июля VN.ru писал о громкой победе на международном конкурсе красоты 16-летней школьницы из Новосибирска. Тогда единственная представительница из Сибири и Новосибирска Марианна Алиева завоевала главный титул международного фестиваля красоты, талантов и моды «Princess of the World-2017» в Болгарии.

<div id="vk_post_-98262880_401"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-98262880_401", -98262880, 401, 'f2dYJXG38bna2yB0mIi-YlZajvIJ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.