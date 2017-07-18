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08:11 (мск), источник: АиФ Омск

Боец Шлеменко предложил губернатору Назарову совместно бороться с алкоголем

Спортсмена особенно волнует тема продажи спиртного несовершеннолетним.

Боец Александр Шлеменко встретился с губернатором Омской области Виктором Назаровым, чтобы обсудить борьбу с продажей алкоголя несовершеннолетним. Стороны договорились устраивать совместные пропагандистские встречи с молодёжью, сообщает «СуперОмск».

Спортсмен, которого на ринге называют Шторм, обратился к Виктору Назарову во время личного приёма граждан, которые проводит губернатор Омской области. Последний поддержал деятельность бойца и поручил выдать транспорт волонтёрам, которые от имени Шлеменко планируют агитировать против покупки спиртного молодежь в районах Омской области. Назаров поддержал идею проведения просветительских лекций и привлечение детей к занятиям спортом, чем наиболее активно и занимается Шлеменко в последнее время.

«Главный плюс — дети ограждаются от пагубной привычки. Нельзя оставлять безнаказанным нарушение закона. Радует, что губернатор наш проект поддержал. Он поддерживает все проекты, связанные со здоровым образом жизни», — заявил Александр Шлеменко.

Напомним, что Александр Шлеменко является бойцом смешанного стиля, представляет среднюю весовую категорию. На профессиональном уровне выступает с 2004 года. Дважды выигрывал гран-при Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Свой очередной бой Шторм проведёт 20 октября. В рамках выступления в известном шоу шоу Bellator 185 омич сразится с голландцем Гегардом Мусаси. В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 — нокаутом) и девять поражений в боях ММА.

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