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07:46 (мск), источник: PROUFU.ru

Рок-фестиваль ParkFest в Уфе отменен

Как стало известно ProUfu.ru, уфимский рок-фестиваль ParkFest-2017 может не состояться.

По словам одного из организаторов, причиной отмены станет плохая погода, а также малое количество проданных билетов. Сегодня должна появиться официальная информация на этот счет.

Фестиваль планировалось провести с 28 по 30 июля на аэродроме Первушино, это должно было стать третье пришествие ParkFest в Уфу. Как ранее заявлял продюсер фестиваля Павел Кириллов, уже достигнуты договоренности с 20 коллективами. «Ведутся переговоры еще с четырьмя-пятью. Особенность нынешнего фестиваля — развлекательное наполнение площадки. По поводу хедлайнеров — мы в процессе обсуждения, так как для приезда мощных команд нужны большие деньги, которые могут дать спонсоры. Мы их ищем», — рассказал тогда нам Павел.

К слову, прошлый, второй ParkFest влетел в копеечку — мероприятие проходило на добровольных началах, муниципалитет не оказывал никакой финансовой помощи организаторам. После второго фестиваля у организаторов остались немалые долги, погасить которые они намеревались за счет сбора средств от неравнодушных.

Тем не менее еще в прошлый раз Павел Кириллов заявлял: «Безумием было бы думать о фестивале в следующем году и начинать его планировать, имея непогашенные долги за звук, свет, сцену, охрану, гостиницу».

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