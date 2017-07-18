Рок-фестиваль ParkFest в Уфе отменен
Как стало известно ProUfu.ru, уфимский
Как стало известно ProUfu.ru, уфимский
По словам одного из организаторов, причиной отмены станет плохая погода, а также малое количество проданных билетов. Сегодня должна появиться официальная информация на этот счет.
Фестиваль планировалось провести с 28 по 30 июля на аэродроме Первушино, это должно было стать третье пришествие ParkFest в Уфу. Как ранее заявлял продюсер фестиваля Павел Кириллов, уже достигнуты договоренности с 20 коллективами. «Ведутся переговоры еще с
К слову, прошлый, второй ParkFest влетел в копеечку — мероприятие проходило на добровольных началах, муниципалитет не оказывал никакой финансовой помощи организаторам. После второго фестиваля у организаторов остались немалые долги, погасить которые они намеревались за счет сбора средств от неравнодушных.
Тем не менее еще в прошлый раз Павел Кириллов заявлял: «Безумием было бы думать о фестивале в следующем году и начинать его планировать, имея непогашенные долги за звук, свет, сцену, охрану, гостиницу».