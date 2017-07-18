Проект «Бережливая поликлиника» начался в Приморье с двух медучреждений
Его цель — сэкономить время пациентов на прохождение обследований.
Его цель — сэкономить время пациентов на прохождение обследований.
В Приморье выбраны две пилотные площадки для реализации национального проекта «Бережливая поликлиника». Ими стали владивостокская детская поликлиника № 5 и поликлиника № 6 для взрослых. В этих медучреждениях созданы рабочие группы, которые займутся оптимизацией процессов в целях сокращения времени пребывания в них пациентов.
Эксперимент, начавшийся с Ярославля, был одобрен Минздравом РФ в ноябре 2016 года и рекомендован к внедрению во всех городах России. Проект, который реализуется с участием госкорпорации «Росатом», призван убрать ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории.
Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, цель проекта — улучшить медицинское обслуживание пациентов в поликлиниках за счет создания комфортных условий пребывания, информированности граждан о медицинском обслуживании, снижения времени пребывания в учреждении и разделения потоков пациентов.
«Кроме того, проект направлен и на оптимизацию работы медицинских работников в поликлинике, в том числе на оптимальное распределение обязанностей врача и медицинской сестры, увеличение времени работы врача с пациентом на приёме и снижение — с медицинской документацией, эффективную организацию условий работы и другое», — сообщила главный внештатный специалист департамента по развитию
Как считают эксперты, исходя из положительного опыта предыдущих участников проекта, работа над созданием во Владивостоке «бережливых поликлиник» займет не более шести месяцев. Он осуществится в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 — 2020 годы.
«Внедрение нового стандарта работы поликлиник — очередной шаг по наведению порядка и развитию системы здравоохранения. Реализация данной стратегии позволит создать условия для получения качественной и доступной медпомощи для всех жителей региона, вне зависимости от места их проживания», — подчеркнул