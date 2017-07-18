Проект «Бережливая поликлиника» начался в Приморье с двух медучреждений

В Приморье выбраны две пилотные площадки для реализации национального проекта «Бережливая поликлиника». Ими стали владивостокская детская поликлиника № 5 и поликлиника № 6 для взрослых. В этих медучреждениях созданы рабочие группы, которые займутся оптимизацией процессов в целях сокращения времени пребывания в них пациентов.

Эксперимент, начавшийся с Ярославля, был одобрен Минздравом РФ в ноябре 2016 года и рекомендован к внедрению во всех городах России. Проект, который реализуется с участием госкорпорации «Росатом», призван убрать ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории.

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, цель проекта — улучшить медицинское обслуживание пациентов в поликлиниках за счет создания комфортных условий пребывания, информированности граждан о медицинском обслуживании, снижения времени пребывания в учреждении и разделения потоков пациентов.

«Кроме того, проект направлен и на оптимизацию работы медицинских работников в поликлинике, в том числе на оптимальное распределение обязанностей врача и медицинской сестры, увеличение времени работы врача с пациентом на приёме и снижение — с медицинской документацией, эффективную организацию условий работы и другое», — сообщила главный внештатный специалист департамента по развитию амбулаторно-поликлинической службы, главный врач поликлиники № 6 Анастасия Худченко.

Как считают эксперты, исходя из положительного опыта предыдущих участников проекта, работа над созданием во Владивостоке «бережливых поликлиник» займет не более шести месяцев. Он осуществится в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 — 2020 годы.