Футболисту из ВКО срочно требуется донорская кровь

Сразу после известия о произошедшем, коллеги Вячеслава обратились за помощью: «Мы просим откликнуться всех неравнодушных. Нужно сдать кровь, группа и резус-фактор значенияне имеют». Кроме того, друзья и коллеги бывшего полузащитника сборной Казахстана, действующего игрока команды «Восток» и тренера детской футбольной команды Вячеслава Эрбеса, убедительно просят откликнуться всех очевидцев автоаварии, произошедшей на трассе Усть-Каменогорск-Новая Бухтарма в минувшие выходные. От лобового столкновения одну из машин выбросило в кювет и она несколько раз перевернулась. В автомобиле в качестве пассажира находился Вячеслав. «Вячеслав находится в сознании, но бездвижен, ждем операции», — рассказал Сергей Дурницин.