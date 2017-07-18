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07:45 (мск), источник: Kazinform

Футболисту из ВКО срочно требуется донорская кровь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Состояние 29-летнего футболиста Вячеслава Эрбеса, пострадавшего в автодорожной аварии в прошедшие выходные, остается тяжелым. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил менеджер футбольной федерации ВКО Сергей Дурницин.

Источник: Kazinform

Из Астаны в Усть-Каменогорск срочно вызван нейрохирург, чтобы вместе с региональными хирургами провести серьезную операцию на позвоночнике.

Сразу после известия о произошедшем, коллеги Вячеслава обратились за помощью: «Мы просим откликнуться всех неравнодушных. Нужно сдать кровь, группа и резус-фактор значенияне имеют». Кроме того, друзья и коллеги бывшего полузащитника сборной Казахстана, действующего игрока команды «Восток» и тренера детской футбольной команды Вячеслава Эрбеса, убедительно просят откликнуться всех очевидцев автоаварии, произошедшей на трассе Усть-Каменогорск-Новая Бухтарма в минувшие выходные. От лобового столкновения одну из машин выбросило в кювет и она несколько раз перевернулась. В автомобиле в качестве пассажира находился Вячеслав. «Вячеслав находится в сознании, но бездвижен, ждем операции», — рассказал Сергей Дурницин.

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