Около областного онкодиспансера в Волгограде откроют социальную парковку
Социальная парковка на 100 машиномест откроется около областного онкодиспансера с 24 июля в Волгограде.
Социальная парковка на 100 машиномест откроется около областного онкодиспансера с 24 июля в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, парковкой смогут пользоваться все посетители больницы.
«Уже сейчас только поликлиника онкоцентра каждый день принимает около 800 человек, не менее 300 посетителей приезжает навестить больных, находящихся на стационарном лечении. Машиноместа нужны и медицинскому персоналу», — добавили в городской администрации.
Добавим, что волгоградцы смогут оставлять автомобили вдоль улицы Землячки напротив больницы. На парковке будет организован пешеходный переход, а также подготовлен заезд для машин.