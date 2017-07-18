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10:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Около областного онкодиспансера в Волгограде откроют социальную парковку

Социальная парковка на 100 машиномест откроется около областного онкодиспансера с 24 июля в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, парковкой смогут пользоваться все посетители больницы.

«Уже сейчас только поликлиника онкоцентра каждый день принимает около 800 человек, не менее 300 посетителей приезжает навестить больных, находящихся на стационарном лечении. Машиноместа нужны и медицинскому персоналу», — добавили в городской администрации.

Добавим, что волгоградцы смогут оставлять автомобили вдоль улицы Землячки напротив больницы. На парковке будет организован пешеходный переход, а также подготовлен заезд для машин.

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