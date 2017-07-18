Алматинцам пояснили отсутствие в квитанциях за комуслуги сведений о налогах

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. В департаменте государственных доходов по Алматы разъяснили, почему в квитанциях за коммунальные услуги отсутствуют сведения об исчисленных суммах налогов на собственность за 2017 год.

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По информации ведомства, это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю.

«Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года (то есть, за 2016 года уплата производилась до 1 октября 2016 года), то с 1 января 2017 года, для удобства физических лиц, срок уплаты увеличен на один год — до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть, налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года», — отметили в налоговом органе.

Как считают в ДГД, данное нововведение позволит значительно уменьшить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев недвижимого имущества.

При этом оценка стоимости имущества и земли в целях исчисления налогов теперь будет производиться налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

«Следовательно, суммы исчисленных налогов с учетом информации о смене собственников имущества по итогам 2017 года будут отражены в квитанциях 2018 года», — подчеркнули в ведомстве.