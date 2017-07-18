Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Мартин Ландау
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Названы самые комфортные для жизни российские города
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Украина разделится на два-три псевдогосударства – эксперт
NI: крылатые ракеты РФ разрушили превосходство США
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
08:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Алматинцам пояснили отсутствие в квитанциях за комуслуги сведений о налогах

Согласно изменениям в законодательство налоги за текущий год можно будет оплатить до октября следующего года.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 июл — Sputnik. В департаменте государственных доходов по Алматы разъяснили, почему в квитанциях за коммунальные услуги отсутствуют сведения об исчисленных суммах налогов на собственность за 2017 год.

Читайте также
Столичные полицейские начнут оформлять штрафы через планшет

По информации ведомства, это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю.

«Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года (то есть, за 2016 года уплата производилась до 1 октября 2016 года), то с 1 января 2017 года, для удобства физических лиц, срок уплаты увеличен на один год — до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть, налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года», — отметили в налоговом органе.

Как считают в ДГД, данное нововведение позволит значительно уменьшить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев недвижимого имущества.

При этом оценка стоимости имущества и земли в целях исчисления налогов теперь будет производиться налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

«Следовательно, суммы исчисленных налогов с учетом информации о смене собственников имущества по итогам 2017 года будут отражены в квитанциях 2018 года», — подчеркнули в ведомстве.

Также информацию о налогах на имущество, транспорт и земельном налоге можно будет получить посредством электронной почты и СМС-сообщений на номера личных мобильных телефонов. Для этого каждый желающий вправе представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ураган накрыл Усть-Каменогорск
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь