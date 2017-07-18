Строительство «Умной школы» в Иркутске начнется в октябре
Площадь классов в образовательном учреждении будет увеличена.
Площадь классов в образовательном учреждении будет увеличена.
Строительство образовательного комплекса с поселком приемных семей «Умная школа» начнется в Иркутске в октябре 2017 года. По требованию инициатора проекта — благотворительного фонда «Новый дом» — площадь классов в иркутской «Умной школе» будет увеличена. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Мы планируем до конца июля текущего года сдать проектную документацию на государственную экспертизу. До конца сентября 2017 года провести финальный этап тендера и выбрать генерального подрядчика. Предложения сделаны всем крупным строительным компаниям Иркутской области, а также некоторым федеральным и иностранным. Первый отбор уже проведен, среди финалистов есть и иркутские компании», — отметила президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова.
Напомним, что архитектурная концепция образовательного комплекса «Умная школа» в Иркутске была выбрана по результатам международного архитектурного конкурса. Победителем стал проект датских архитекторов. В 2016 году был определен генеральный проектировщик — российская компания UNKproject, которая приступила к адаптации архитектурной концепции. Соответствие архитектурных решений образовательной концепции обеспечивает московский Центр разработки образовательных систем «Умная школа». Комплекс планируется к вводу в эксплуатацию в 2019 году. Первых учеников он примет 1 сентября того же года.