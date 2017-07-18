В Енисейске археологи обнаружили пороховой погреб XVII века

Во дворе дома Кытманова XIX века на глубине в метр покоится ещё несколько сооружений, которые старше объекта культурного наследия на несколько столетий. Каждая находка имеет свою историю. Это фрагмент керамического сосуда 19 века, а это — костяная накладка на ножны, предположительно 17−18 веков. Все находки были выкопаны сегодня, и сегодня же вечером будут доставлены в специальную камеральную лабораторию.



Археологи ударными темпами обрабатывают свой улов, чтобы увезти всё, что можно, а что нельзя, вроде старинных построек, сфотографировать и… закопать обратно. Тут же в паре метров идёт реконструкция дома Кытманова. И на месте раскопа с более старыми постройками позже разместят септик для отремонтированного культурного наследия. Вот такое возрождение истории по-енисейски.



«Те же самые Помпеи — никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют», — отмечает научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Артём Сляднев.



Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века, для Сибири такие находки единичны. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Но будет ли он воплощён в жизнь — неизвестно, и пока постройка покоится под землёй. В хранилищах Красноярска сейчас находится несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит.



«Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный», — пояснил старший научный сотрудник ООО «Красноярская геоархеология» Леонид Галухин.



На реконструкцию Енисейска будет потрачено около двух миллиардов рублей. Но больше похоже, что жители и туристы увидят не настоящий 400-летний город, а только его наскоро отремонтированные здания.





Анастасия ЦЫГАНКОВА



