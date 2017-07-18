В честь Омска назвали остров в Эмиратах

На это обратил внимание пользователь твиттера Константин Елизаров. Омск окружен такими островами, как Барнаул, Семей, Пермь, Оренбург и Сургут.

The World или Мировые острова — искусственный архипелаг, состоящий из нескольких островов, общей формой напоминающий континенты Земли, находится в 4 километрах от береговой линии Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах. Острова созданы, главным образом, из песка мелких прибрежных вод и, наряду с Пальмовыми островами, являются еще одним искусственным архипелагом в окрестностях административного центра Эмиратов.

Цена за острова достигает 38 миллионов долларов и меняется в зависимости от расположения, размера и близости к другим.