В Уфе необычно густой туман встревожил уфимцев в районе «Зеленой рощи»
Густой туман в южной части Уфы встревожил горожан. Видео попало в соцсеть, изображения — с камер «Уфанета».
Густой туман в южной части Уфы встревожил горожан. Видео попало в соцсеть, изображения — с камер «Уфанета».
С вопросом, откуда странный туман взялся и что делать, мы обратились к начальнику отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитовой.
«В эти часы туманы — обычное явление, тем более при такой насыщенности влагой атмосферы. Ничего страшного тут нет, это обычное метеорологическое явление. Туманы формируются в заниженных местах, еще и возле реки. Происходит конденсация водяного пара. После выпадения осадков в насыщенной влагой атмосфере конденсируется водяной пар», — рассказала Гульназ Загитова.
К слову, неделю назад похожее метеоявление было замечено в северной части столицы. «Неприятный дым идет на Уфу с севера. Окна не открывать!» — написал в соцсети читатель ProUfu.ru.
Напомним, год назад, во второй половине июля, на протяжении недели жители