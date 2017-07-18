Точный прогноз погоды на среду, 19 июля
Точный прогноз погоды на среду, 19 июля, смотрите на Sputnik Молдова.
Точный прогноз погоды на среду, 19 июля, смотрите на Sputnik Молдова.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Во вторник, 18 июля, В Молдове малооблачно, без осадков, сеттер северный слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха +26+29 С днем и +16+18 С ночью.
Атмосферное давления 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 43%.
В северный районах местами пасмурно, +22+28 С днем и +15+16 С ночью. На юге +21+28 С днем и +16+19 С ночью.
В центральных районах +22+29 С днем и +18+22 С ночью.
В среду, 19 июля, особых изменений не наблюдается. Днем в Молдове +29+32 С, ночью +15+18. Малооблачно, осадки не прогнозируются.
В четверг, 20 июля, температура снова повысится: +31+34 С днем и +15+18С ночью.