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10:44 (мск), источник: Sputnik.md

Точный прогноз погоды на среду, 19 июля

Точный прогноз погоды на среду, 19 июля, смотрите на Sputnik Молдова.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Во вторник, 18 июля, В Молдове малооблачно, без осадков, сеттер северный слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха +26+29 С днем и +16+18 С ночью.

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Атмосферное давления 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 43%.

В северный районах местами пасмурно, +22+28 С днем и +15+16 С ночью. На юге +21+28 С днем и +16+19 С ночью.

В центральных районах +22+29 С днем и +18+22 С ночью.

В среду, 19 июля, особых изменений не наблюдается. Днем в Молдове +29+32 С, ночью +15+18. Малооблачно, осадки не прогнозируются.

В четверг, 20 июля, температура снова повысится: +31+34 С днем и +15+18С ночью.

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