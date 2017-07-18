В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания
Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (в силовые вузы — 24 июля, в творческие — 28 июля).
Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (в силовые вузы — 24 июля, в творческие — 28 июля).
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в вузах Беларуси начинаются вступительные испытания, проводимые непосредственно в учреждениях образования, сообщает БЕЛТА.
По 21 июля такие испытания пройдут в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; по 24 июля — в иных учреждениях высшего образования. Вступительные испытания в вузах сельхозпрофиля пройдут с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).
Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (в силовые вузы — 24 июля, в творческие — 28 июля).
Прием документов на вакантные бюджетные места дополнительного набора в дневной и заочной формах в большинстве вузов пройдет с 26 июля по 1 августа. Информация о наличии вакантных мест допнабора будет размещена на сайтах вузов с 25 по 29 июля.
Прием документов на обучение на условиях оплаты в очной (дневной, вечерней) или заочной, в том числе дистанционной, формах в государственных и частных вузах для абитуриентов, не сдающих внутренние вступительные испытания в вузе, проводится с 12 июля по 4 августа (в силовые вузы —