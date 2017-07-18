В Самарской области состязались спецназовцы Центрального военного округа
Спецназовцы продемонстрировали свое умение действовать в сложной обстановке.
Спецназовцы продемонстрировали свое умение действовать в сложной обстановке.
В Самарской области прошли состязания военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа по
Спецназовцы на время и точность сбросили груз с вертолетов Ми-8, совершили прыжки с парашютом Д-10 на ограниченную площадку, выполнили поиск груза в
Во время марша были отработаны задачи обеспечения защиты от засад условного противника, а также передачи важной информации по закрытым каналам радиосвязи.