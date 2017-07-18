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08:49 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области состязались спецназовцы Центрального военного округа

Спецназовцы продемонстрировали свое умение действовать в сложной обстановке.

В Самарской области прошли состязания военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Спецназовцы на время и точность сбросили груз с вертолетов Ми-8, совершили прыжки с парашютом Д-10 на ограниченную площадку, выполнили поиск груза в лесисто-болотистой местности, совершили многокилометровые марши в составе подразделений в указанные районы сосредоточения.

Во время марша были отработаны задачи обеспечения защиты от засад условного противника, а также передачи важной информации по закрытым каналам радиосвязи.

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