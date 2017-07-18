В Самарской области состязались спецназовцы Центрального военного округа

В Самарской области прошли состязания военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Спецназовцы на время и точность сбросили груз с вертолетов Ми-8, совершили прыжки с парашютом Д-10 на ограниченную площадку, выполнили поиск груза в лесисто-болотистой местности, совершили многокилометровые марши в составе подразделений в указанные районы сосредоточения.