На этой неделе самарцы могут купить железнодорожные билеты в Москву, Адлер и Сухум за полцены

Как обычно, по вторникам Федеральная пассажирская компания проводит акцию по распродаже билетов. На этой неделе спецпредложение действует в течение трех дней и сразу по трем направлениям при отправлении из Самары. В акции участвуют билеты на верхние места в купе. При этом билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда — отправлением с 18 июля по 17 августа включительно.