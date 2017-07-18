К Екатеринбургу стремительно приближается МКС

МКС приближается к Екатеринбургу, сообщает 18 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, станцию можно будет увидеть с 23 по 25 июля в небе над городом в вечернее время. Станция пролетит с запада на восток.

Недавно в интервью «АиФ-Урал» Санакоев говорил, что многие из тех, кто уверяют, что видел НЛО, на самом деле наблюдали как раз пролёт МКС.