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09:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

К Екатеринбургу стремительно приближается МКС

Увидеть пролет станции можно будет с 23 по 25 июля.

МКС приближается к Екатеринбургу, сообщает 18 июля корреспондент «АиФ-Урал».

Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, станцию можно будет увидеть с 23 по 25 июля в небе над городом в вечернее время. Станция пролетит с запада на восток.

Недавно в интервью «АиФ-Урал» Санакоев говорил, что многие из тех, кто уверяют, что видел НЛО, на самом деле наблюдали как раз пролёт МКС.

«Кроме того, после долгого перерыва, 7 августа, произойдёт лунное затмение, — сказал Санакоев. — Четверть южного диска Луны будет скрыта. В ночь с 12 на 13 августа мы ожидаем мощный метеорный поток Персеиды. В час можно будет видеть порядка 150 метеоров.

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