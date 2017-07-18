К Екатеринбургу стремительно приближается МКС
Увидеть пролет станции можно будет с 23 по 25 июля.
Увидеть пролет станции можно будет с 23 по 25 июля.
МКС приближается к Екатеринбургу, сообщает 18 июля корреспондент «АиФ-Урал».
Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, станцию можно будет увидеть с 23 по 25 июля в небе над городом в вечернее время. Станция пролетит с запада на восток.
Недавно в интервью «АиФ-Урал» Санакоев говорил, что многие из тех, кто уверяют, что видел НЛО, на самом деле наблюдали как раз пролёт МКС.
«Кроме того, после долгого перерыва, 7 августа, произойдёт лунное затмение, — сказал Санакоев. — Четверть южного диска Луны будет скрыта. В ночь с 12 на 13 августа мы ожидаем мощный метеорный поток Персеиды. В час можно будет видеть порядка 150 метеоров.