Очередная буря прокатилась по районам Прикамья

В Краснокамске ликвидируют последствия очередной бури, которая разразилась в Прикамье в выходные. Ветер повалил десятки деревьев, искорежил автомобили, а в Кондратово и вовсе случилось мини-наводнение. В Перми чуть раньше затопило целый подъезд девятиэтажки и многие улицы.

Центральный парк Краснокамска сегодня больше похож на лесоповал. Стихия сломала сосны, тополя, березы, создав целую просеку. Рядом оборванные провода и разбитые фонари. Для спортсменов обычный бег теперь превратился в бег с препятствиями.

Кстати, краснокамцы, не растерялись. С берез начали заготавливать веники для бани. Для детей, деревья, смявшие тренажеры на площадке, новое развлечение. Стоит ли говорить, что количество папарацци сразу выросло — все фотографируют последствия урагана.

Не спасли эти деревья даже корни толщиной с человеческую руку, а то и больше. Град в центре Перми, ливневые дожди вокруг краевой столицы, стихия прогулялась по краю сильно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fQ7HQykwV3U?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Многие отмечают: смс предупреждения от МЧС в этот раз не приходили. Вероятно, потому что для самих синоптиков буря стала неожиданностью. Это природная аномалия. Даже радиолокаторы промолчали.