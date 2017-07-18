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08:55 (мск), источник: Мослента

Кратковременный дождь и до 25 градусов тепла пообещали москвичам 18 июля

По словам синоптиков, такая погода соответствует средне климатическим показателям.

Источник: Reuters

Погода в столичном регионе будет облачной, но теплой. Местами ожидаются кратковременные дожди, сообщается на портале «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области максимальная температура воздуха в столице достигнет 22−24 градусов, по области 20−25», говорится в сообщении.

Ветер западного направления 5−10 метров в секунду.

Там также отмечается, что такая погода соответствует средне климатическим показателям.

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