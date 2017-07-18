Кратковременный дождь и до 25 градусов тепла пообещали москвичам 18 июля
По словам синоптиков, такая погода соответствует средне климатическим показателям.
По словам синоптиков, такая погода соответствует средне климатическим показателям.
Погода в столичном регионе будет облачной, но теплой. Местами ожидаются кратковременные дожди, сообщается на портале «Метеоновости».
«По сведениям Метеобюро Москвы и области максимальная температура воздуха в столице достигнет 22−24 градусов, по области 20−25», говорится в сообщении.
Ветер западного направления 5−10 метров в секунду.
Там также отмечается, что такая погода соответствует средне климатическим показателям.