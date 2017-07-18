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10:42 (мск), источник: N + 1

У крыс нашли память о забытых воспоминаниях

Авторы исследования, опубликованного в журнале Animal Cognition, впервые нашли доказательства наличия у крыс метапамяти — способности осознавать, как функционирует собственная память, что они помнят, а что — забыли.

Это открытие может стать полезным при моделировании на крысах человеческих болезней, связанных с отклонениями в метапамяти, например, болезни Альцгеймера.

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У человека наличие метапамяти определить довольно просто, хотя бы потому что можно понаблюдать за принятием решения, спросить об этом и получить вербальный ответ. Например, при выполнении теста студенты часто пропускают те вопросы, которые вызывают у них затруднения, то есть они оценивают свои знания и понимают, что знают, а что — нет. У животных получить ответ на подобный вопрос сложнее и поэтому тема наличия или отсутствия у них метапамяти довольно дискуссионна, поэтому исследователям приходится полагаться исключительно на поведение. Раньше эксперименты проводились на птицах, приматах и крысах, но результаты получались неоднозначными. Поэтому в данном исследовании ученые подошли к этой проблеме очень ответственно и постарались, избежав любых недопониманий, выяснить, есть у крыс метапамять или нет.

Авторы статьи выбрали девять крыс и провели следующий эксперимент: в тестовой камере с песком были смешаны 4 пахнущих вещества — корица, тимьян, паприка и кофе. Ученые научили крыс рыть песок и зверькам нужно было запомнить запах, который они учуяли. В другой камере находились четыре тарелки с каждым запахом, и нужно было выбрать ту, которая обладала найденным в песке. Если крыса определяла эту тарелку правильно, то она получала лакомство, а если неправильно, то не получала ничего. В такой постановке эксперимента зверьки выбирали неправильную тарелку в 48% случаев. Дальше ученые решили добавить пятую тарелку — без запаха, чтобы предоставить крысам возможность выбирать её в случае, если те забыли прежде найденный запах. Если животные выбирали эту тарелку, то получали четверть лакомства. После такого расширения возможностей для выбора, крысы стали подходить к неправильным тарелкам в 39% случаев. По мнению авторов работы, это не может быть обусловлено случайностью. При этом пустую тарелку крысы стали выбирать в 20% случаев.

via GIPHY

Ученые справедливо отмечают, что крысы выбирали пятую тарелку из-за того, что получали хоть какое-то вознаграждение. Но здесь есть нюанс — то есть зверьки забывали, какой запах учуяли при рытье песка, и, чтобы не рисковать, выбирали ту тарелку, которая бы точно обеспечила им хотя бы немного лакомства.

Таким образом крысы понимали, что забыли запах, и выбирали вариант, который гарантировал им хотя бы небольшое вознаграждение.

Соответственно это и является подтверждением наличия метапамяти у крыс.

У людей с болезнью Альцгеймера или деменцией зачастую наблюдаются проблемы с метапамятью и полученный в данной работе результат может в дальнейшем быть полезным в исследованиях этих заболеваний на крысах. Считается, что болезнь Альцгеймера определяется на 70% генетикой человека, а остальная часть зависит от окружающей среды, образа жизни человека, его состояния здоровья. К примеру, хронический дефицит сна связан с ухудшением памяти и может приводить к развитию этой болезни.

Память у модельных организмов изучается уже длительное время. Например, не так давно стало известно, что при инъекциях мышам плазмы из пуповинной крови человека, у мышей улучшается память и активность гиппокампа. А у кошек находили подобие эпизодической памяти.

Надежда Потапова

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