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12:09 (мск), источник: Газета.Ру

Джессика Альба станет мамой в третий раз

Актриса, со-основатель The Honest Company Джессика Альба станет мамой в третий раз, о чем сообщила в своем инстаграме.

Альба и ее муж Кэш Уоррен воспитывают двух дочерей. Теперь, как пошутила артистка, число детей официально превысит число родителей в их семье.

В одном из интервью Альба говорила, что постоянно развивается как родитель, пытаясь стать лучше и не считая себя идеальной, пишет People.

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Актриса снималась в фильмах «Фантастическая четверка», «День святого Валентина», «Город грехов», сериале «Темный ангел».

Ранее сообщалось, что голливудский актер Джордж Клуни и его жена правозащитница Амаль Клуни стали родителями близнецов.

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