Джессика Альба станет мамой в третий раз
Актриса,
Актриса,
Альба и ее муж Кэш Уоррен воспитывают двух дочерей. Теперь, как пошутила артистка, число детей официально превысит число родителей в их семье.
В одном из интервью Альба говорила, что постоянно развивается как родитель, пытаясь стать лучше и не считая себя идеальной, пишет People.
Актриса снималась в фильмах «Фантастическая четверка», «День святого Валентина», «Город грехов», сериале «Темный ангел».
Ранее сообщалось, что голливудский актер Джордж Клуни и его жена правозащитница Амаль Клуни стали родителями близнецов.